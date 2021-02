On pense que la star de Chase Bradley Walsh se prépare à devenir grand-père alors que sa fille Hayley a annoncé qu’elle était enceinte.

La star de Telly, Bradley, 60 ans, a un fils Barney, 23 ans, avec sa femme Donna Derby, mais il est aussi le père de Hayley, qui est dans la trentaine, d’une relation précédente.

Hayley a maintenant apparemment annoncé sa grossesse en postant une photo ce mois-ci avec une pancarte déclarant «en congé de maternité».

Elle a révélé qu’elle avait découvert qu’elle attendait pendant le verrouillage et qu’elle était occupée à préparer l’arrivée du bébé.

On ne sait pas si c'est son premier enfant.









Hayley a écrit: « Hellloooo! ⁣⁣ J’espère que tout le monde est sain et sauf et qu’il passe ce verrouillage OK .. (GAH !!! ça a été un dur, hein? …) …

« Mes excuses pour le manque de messages récemment, découvrir que nous nous attendions était tout simplement incroyable.

« Cependant, être enceinte pendant ce verrouillage a parfois été un peu difficile. »







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



La photo montrait une pancarte avec les mots «En congé de maternité» à côté d’une paire de bottes pour bébé et d’une bougie.

Elle a également partagé un lien vers un groupe NCT qu’elle a utilisé pour les cours prénatals.

D’ACCORD! le magazine rapporte que Hayley vit dans le Hertfordshire avec son petit ami Tom et qu’elle est réflexologue de formation.

On pense qu’elle a été formée à la London School of Reflexology et

Le couple a un chien nommé Ned.







La publication rapporte également que Hayley est proche de son père, sa belle-mère Donna et son demi-frère Barney.

Elle avait précédemment partagé un joli post pour le 21e anniversaire de Barney, en écrivant: « Happy 21st Barns !!!

« J’espère que vous vous amusez en Chine, vous méritez tout et plus encore, nous sommes tous si fiers de vous xx Je t’aime mon pote. »