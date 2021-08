Bradley Walsh a laissé le visage rouge alors qu’Amanda Lamb fait des aveux de sous-vêtements effrontés lors de l’émission spéciale The Chase

BRADLEY Walsh a eu le visage rouge alors qu’Amanda Lamb est apparue dans l’émission spéciale sur les célébrités The Chase et a fait une confession effrontée de sous-vêtements.

L’ancien mannequin a laissé l’animatrice du jeu en rougissant alors qu’elle faisait la révélation inattendue lors d’une répétition du programme ITV samedi après-midi.

4 La présentatrice de télévision Amanda Lamb est apparue dans The Chase et a fait une confession effrontée de sous-vêtements

4 L’hôte Bradley Walsh a rougi et ne savait pas où chercher

Amanda, 49 ans, était vêtue d’une robe imprimée rouge ajustée alors qu’elle s’avançait pour participer à la tournée de création de liquidités.

Elle a dit à Bradley alors qu’il l’accueillait dans la série : « Je suis tellement nerveuse. Savez-vous quoi ? Je pense que je vais m’évanouir.

« Et c’est soit par les nerfs, soit par le fait que je porte un très gros pantalon sous cette robe pour que tout reste bien en place! »

Amanda a poursuivi, alors que Bradley, 61 ans, se couvrait le visage d’embarras: « Cela fait l’affaire – mais cela me coupe également l’approvisionnement en sang. »

Elle a ensuite supplié: « Donc, si je deviens un peu bleu et vacille, pouvez-vous m’aider? »

Une fois qu’il a surmonté le choc des commentaires d’Amanda, Bradley a répondu : ici! »

Alors que le public et ses coéquipiers éclataient de rire, la présentatrice a demandé en plaisantant ce qui se passerait si elle tombait dans le mauvais sens.

Amanda a été rejointe par l’actrice Donna Air, la légende de Blue Peter Sarah Greene et le passionné d’histoire Dan Snow dans l’émission.

Malgré ses nerfs, l’ancienne animatrice de A Place in the Sun a pu répondre correctement à six questions.

Elle a ensuite affronté Chaser Paul Sinha, alias The Sinnerman, avec 6 000 £ qu’elle a conservé malgré ses offres hautes et basses.

Amanda a encaissé avec succès ses 6 000 £ et a ensuite rejoint Dan et Sarah dans le Final Chase, jouant pour 99 000 £.

Malheureusement, leurs espoirs d’encaisser l’énorme montant pour la charité ont été anéantis car ils ne pouvaient pas vaincre The Sinnerman.

The Chase est diffusé en semaine à 17h sur ITV.

4 Amanda a admis qu’elle était si nerveuse avant sa tournée de création de trésorerie