Bradley Rea promet de traquer ses rivaux de poids moyen s’il remporte le titre anglais à Manchester le 12 novembre | Nouvelles de boxe

Bradley Rea pense qu’il “gagne du terrain et qu’il est prêt à se mêler” avec ses rivaux de poids moyen avant son combat pour le titre anglais avec Tyler Denny.

Le Mancunien de 24 ans accueillera Tyler Denny de Birmingham dans sa ville, avec leur combat lors d’une soirée qui inclut Ricky Hatton dans une exhibition contre Marco Antonio Barrera, Natasha Jonas, Dalton Smith, Frazer Clarke et Viddal Riley le 12 novembre, en direct sur Sports du ciel.

Rea est invaincu dans sa carrière professionnelle, 14-0, avec cinq KO, mais se méfie de son “adversaire coriace” à 31 ans, Tyler Denny.

Rea, 24 ans, est prêt à se mêler à ses rivaux





“Il est probablement au-dessus du niveau anglais, il pourrait continuer encore plus”, a déclaré Rea.

“C’est un combattant expérimenté, il a fait les 10 rounds plusieurs fois, s’est battu à un bon niveau. Les quatre derniers combats ont été des gars invaincus.

“Je n’ai jamais fait que huit tours, jamais fait 10 tours, c’est donc un point d’interrogation auquel je chercherai à répondre le 12 novembre.

“Le fait que nous soyons tous les deux heureux de prendre ce combat montre simplement le type de combattants que nous sommes, mais je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur combat, dans ma ville natale également, sur une si grande scène, une si grande plate-forme.”

Rea est particulièrement excité par la perspective “incroyable” d’un combat à la Manchester Arena, la célèbre salle qui a accueilli des idoles locales telles que Hatton et Anthony Crolla.

“L’arène, je pense qu’il y a juste quelque chose à ce sujet. Comment la ville est vraiment derrière les combattants. J’espère que la ville pourra me soutenir et que je pourrai livrer quand je monterai sur la scène principale; ça me donne juste un petit avantage et s’il va dans les eaux profondes », a-t-il dit.

Rea de Manchester est invaincu en 14 combats





Bien que son combat avec Denny soit pour le titre anglais, l’homme de Stretford, qui a grandi dans la salle de boxe de son père, a jeté son dévolu sur une ambition plus élevée – le championnat britannique. Mais Rea ne prend pas les devants.

“Vous obtenez beaucoup de gars qui se présentent et disent qu’ils veulent faire la une à Vegas pour la division unifiée. Je ne dirais pas non, mais j’ai fixé des objectifs réalistes que je crois vraiment pouvoir atteindre et c’était l’un d’eux [winning the British title],” il a dit.

“Si nous gagnons ce combat le 12, je ne pense pas que cela nous obligera à nous précipiter, je vais suivre le chemin et l’objectif final sera ce titre britannique quand il le sera.”

En réfléchissant à la prochaine étape après son combat du 12 novembre, Rea a lancé un avertissement à la division des poids moyens.

“Je n’ai pas peur de m’impliquer avec ces types d’adversaires”, a déclaré un Rea provocateur.

“Il y a un an, ils me regardaient probablement mais je gagne du terrain et je suis prêt à entrer dans le mix”.

Regardez Bradley Rea affronter Tyler Denny en direct sur Sky Sports le samedi 12 novembre.