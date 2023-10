Bradley Lowery : un homme de 31 ans accusé d’atteinte à l’ordre public après une image qui se serait moquée lors d’un match | Actualités footballistiques

Un homme de 31 ans a été accusé d’atteinte à l’ordre public après qu’une image d’un supporter de Sunderland âgé de six ans, décédé d’un cancer, ait été affichée lors d’un match de football.

Dale Houghton, de Rotherham, comparaîtra devant le tribunal de première instance de Sheffield lundi matin en lien avec l’incident survenu lors du match de championnat entre Sheffield Wednesday et Sunderland vendredi.

La police a déclaré avoir également demandé une ordonnance d’interdiction du football.

Un homme de 27 ans, également arrêté samedi, a été libéré sous caution par la police en attendant une enquête plus approfondie.

Houghton a été placé en détention.

Suite à l’incident, plus de 11 000 £ ont été collectés pour la Bradley Lowery Foundation, une organisation caritative créée après sa mort en 2017.

Le groupe de supporters féminins du Sheffield Wednesday Football Club a créé samedi une page GoFundMe, qui a désormais dépassé son objectif initial de 5 000 £.

Les fonds serviront à financer une maison de vacances que la fondation est en train de construire à Scarborough, qu’elle a baptisée Super Brads Pad.

