Bradley Cooper veut « décharger » sa fille Lea de ses « taureaux — »

Bradley Cooper est transparent sur les paramètres de la parentalité – divulguant ce qu’il espère pouvoir garder de sa jeune fille, Lea.

« Vous apprenez de vos – erreurs du prédécesseur – et j’en ferai des tonnes dont, espérons-le, Lea apprendra », a partagé Cooper lors d’un épisode de « Running Wild with Bear Grylls: The Challenge » de National Geographic. Avec l’aventurier Grylls, Cooper a exploré le bassin du Wyoming et s’est accroché au flanc d’une falaise.

« Et puis, le faire et être rigoureux avec moi-même pour grandir. Pour l’aider à se décharger de n’importe lequel de mes taureaux —« , a-t-il ajouté à propos de la parentalité. Cooper partage Lea, 6 ans, avec son ex Irina Shayk.

Lorsque Grylls a suggéré que c’était la meilleure chose que Cooper puisse faire pour sa fille, l’acteur de « The Hangover » a ajouté que c’était aussi quelque chose qu’il faisait activement pour lui-même.

« Je peux le dire pour moi. C’est pour moi aussi. Je veux dire, ça rend la vie bien meilleure », dit-il.

Cooper a également été franc sur sa sobriété – et comment cela lui a permis de jouer des personnages qui ont lutté contre la toxicomanie.

« » The Hangover « , ça a changé ma carrière. J’avais 36 ans quand c’est arrivé, alors vous savez que j’étais déjà dans le jeu depuis 10 ans, juste en train de traîner. Donc je ne me suis pas perdu dans la gloire », a-t-il déclaré. du film à succès.

« J’ai eu de la chance, je suis devenu sobre à 29 ans. Je suis sobre depuis 19 ans. J’ai beaucoup de chance », ajoutant que sa sobriété l’a aidé à jouer le toxicomane Jackson Maine dans « A Star is Born », aux côtés de Lady Gaga. .

« C’était plus facile de pouvoir vraiment entrer là-dedans, et Dieu merci, j’étais à un moment de ma vie où j’étais à l’aise avec tout ça. Donc je pouvais vraiment me laisser aller », a-t-il noté.

Bien que plusieurs points de conversation avec Cooper aient été sérieux, l’émission a également montré un moment où Cooper a pleinement accepté d’être dans la nature – en mangeant une langue d’ours d’une carcasse récupérée.

« Gras ! C’est plutôt bien, mec. J’aime ça », a-t-il dit à Grylls.