Bradley Cooper se souvient avoir emmené Carey Mulligan aux urgences : “Elle n’allait pas bien du tout”

Bradley Cooper et Carey Mulligan n’oublieront jamais leur première rencontre.

Leur rencontre bien trop mémorable a eu lieu après la présence de Cooper, qui a joué aux côtés de Mulligan dans « Maestro » de 2023. sa performance solo de « Girls & Boys » de Dennis Kelly en 2018 – et elle s’est blessée sur scène.

“Je suis allé la rencontrer dans les coulisses et elle était à plat ventre… parce qu’un des sets l’avait frappée au sommet de la tête à mi-chemin de la pièce”, se souvient Cooper vendredi. épisode de «The Graham Norton Show».

«J’y suis retourné et je me suis dit : « Est-ce que ça va ? » », a-t-il déclaré.

“Et elle n’allait pas bien du tout”, a-t-il poursuivi. « Et nous sommes donc allés aux urgences. »

Mulligan a déclaré à l’animateur Graham Norton que la foule n’avait même pas remarqué l’accident, comme cela s’est produit lors d’une « panne » planifiée de l’éclairage de la scène. Elle a néanmoins « continué », pour se retrouver en larmes après avoir terminé.

«Je ne pouvais tout simplement pas arrêter de pleurer et je pensais que j’étais vraiment fichue», a-t-elle déclaré à Norton. «Vous savez, vous l’avez dans la tête avec une blessure à la tête, du genre: ‘Eh bien, c’est tout.’ Et puis je sanglotais sur le sol et… quelqu’un est entré et a dit : « Désolé, vraiment désolé – Bradley Cooper. [is here].»

Elle a ajouté : « Alors il est entré et m’a regardé dans les yeux et m’a dit : ‘Tu ne vas pas bien.’ Et nous sommes allés aux urgences.

Le duo était déjà célèbre à l’époque, Cooper ayant réalisé “A Star Is Born” en 2018 et Mulligan. avoir une nomination aux Oscars sous sa ceinture. Cela a rendu leur apparition commune à l’hôpital encore plus bizarre.

“L’infirmière était ravie”, a déclaré Mulligan à Norton.

Ce n’est pas la seule fois où Cooper vient en aide à un acteur chéri. Brooke Shields a récemment révélé qu’il l’avait aidée à traverser une crise de crise « surréaliste » à New York l’année dernière.

Cooper était également présent lorsqu’une Mulligan enceinte a eu besoin de soins médicaux sur le tournage de “Maestro”. Elle incarnait Felicia Montealegre, l’épouse du compositeur Leonard Bernstein, mais a oublié de manière hilarante qu’elle paraissait bien au-delà de son âge lorsque le médecin est arrivé.

“J’étais très malade sur le tournage et un médecin a été appelé pour me donner des antibiotiques.” elle a dit à Norton.

“Quand je lui ai dit que j’étais enceinte de 12 semaines, il n’était pas du tout convaincu”, a ajouté Mulligan, notant qu’elle était “toujours maquillée pour avoir l’air d’avoir 57 ans”.

«J’avais hâte de dire aux maquilleurs à quel point ils étaient bons», a-t-elle plaisanté.

Mulligan et Cooper ont tous deux reçu des nominations aux Oscars mardi pour “Maestro”, Mulligan remportant le prix de la meilleure actrice et Cooper, qui a réalisé le film, décrochant des nominations pour le meilleur scénario original, le meilleur acteur et le meilleur film. La cérémonie de remise des prix devrait être diffusée le 10 mars sur ABC.