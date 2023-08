Bradley Cooper se dit « chanceux » d’être resté sobre pendant 19 ans

Bradley Cooper réfléchit récemment à sa sobriété, affirmant que cela fait maintenant 19 ans qu’il lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisme.

« J’ai eu de la chance », a déclaré l’acteur de « A Star is Born » à Bear Gryllis dans son émission « Running Wild with Bear Gryllis : The Challenge ».

« Je suis devenu sobre à 29 ans et je le suis depuis 19 ans. J’ai eu beaucoup de chance », a déclaré Cooper.

L’homme de 48 ans a déclaré qu’il était reconnaissant que sa renommée ait été « progressive », notant qu’il avait 36 ​​ans lorsqu’il a joué son rôle « qui a changé sa carrière » dans « The Hangover » en 2009.

« J’étais déjà dans le jeu depuis 10 ans, je ne faisais que traîner, donc je ne me suis pas perdu dans la gloire », a-t-il déclaré.

Après que Gryllis lui ait posé des questions sur ses «années folles», il a répondu: «En termes d’alcool et de drogue, oui, mais rien à voir avec la célébrité, cependant.

Il a dit que sa sobriété lui avait permis de jouer plus facilement un toxicomane dans « A Star is Born ».

« Cela a rendu plus facile de pouvoir vraiment entrer là-dedans. Et Dieu merci, j’étais à un moment de ma vie où j’étais à l’aise avec tout cela, donc je pouvais vraiment me laisser aller », a-t-il déclaré à propos du rôle.

Il a ajouté qu’il avait été « très chanceux » avec les rôles qu’il a obtenus au fil des ans. « Ça a été une vraie bénédiction. J’espère que je pourrai continuer à le faire. »

Cooper a parlé de sa dépendance sur le podcast « Smartless » l’année dernière, disant aux hôtes Will Arnett, Jason Bateman et Sean Hayes qu’il se sentait « perdu » après avoir quitté la série d’espionnage à gauche de Jennifer Garner « Alias », sur laquelle il était de 2001 jusqu’à 2003.

« J’étais tellement perdu et j’étais accro à la cocaïne – c’était l’autre chose », a déclaré Cooper. « J’ai sectionné mon tendon d’Achille juste après m’être fait virer-slash-quitter ‘Alias‘ et lutté avec zéro estime de soi. »

Il a dit avoir déménagé à Los Angeles pour son rôle de soutien dans « Alias », il avait l’impression d’être de retour au lycée.

« Je ne pouvais entrer dans aucun club, aucune fille ne voulait me regarder. J’étais totalement déprimé », a-t-il expliqué.

Cooper a crédité Arnett, alors colocataire, de l’avoir assis en 2000.

« Will a pris le risque d’avoir cette conversation difficile avec moi, par exemple, en juillet 2000, et cela m’a amené à décider de changer de vie », a-t-il déclaré. « C’était vraiment Will Arnett – il en est la raison. »

L’acteur de « Silver Linings Playbook » a déclaré qu’il avait également lutté après la mort de son père dans les bras d’un cancer en 2011.

« J’avais définitivement une attitude nihiliste envers la vie après, tout comme je pensais » je vais mourir « », a-t-il déclaré à Gryllis alors qu’ils étaient suspendus au bord d’une falaise dans la série. « Je ne sais pas, c’était Ce n’est pas génial pendant un petit moment jusqu’à ce que je réalise que je dois embrasser qui je suis réellement et essayer de trouver une paix avec ça, puis ça s’est en quelque sorte égalisé. »

Avec sa propre fille, Cooper a déclaré qu’il espérait être « rigoureux avec moi-même pour grandir et, espérons-le, la décharger de mon s—« .

À la fin de l’épisode « Running Wild », Cooper a déclaré qu’il s’était senti poussé hors de sa zone de confort par les défis d’escalade auxquels il était confronté avec Grylls.

« Chaque fois que j’ai échoué ou que j’ai réussi, j’ai juste grandi et beaucoup plus évolué en tant qu’être humain et cela m’a permis d’avoir des relations avec les autres plus fructueuses et m’a permis d’être un meilleur père et m’a permis moi d’être un meilleur humain », a-t-il dit.