Bradley Cooper joue avec Pearl Jam et traîne avec Gigi Hadid à BottleRock

Bradley CooperCela prouve que la star n’est pas seulement née, mais bien vivante… parce qu’il est monté sur scène pour interpréter une chanson à succès de son film de 2018 – aux côtés d’une légende du rock.

L’acteur a enfilé sa casquette de chanteur vendredi soir au festival musical BottleRock à Napa Valley… interprétant la chanson « Maybe It’s Time » de « A Star Is Born » avec Pearl Jam’s. Eddie Vedder.

Bradley Cooper a canalisé Eddie Vedder pour son interprétation du rôle de Jackson Maine dans A Star Is Born. Dans une sorte de boucle de boucle, Pearl Jam de Vedder a accueilli Cooper pour interpréter « Maybe It’s Time » pendant le set du groupe à BottleRock Napa Valley. Crédit : AdmiralNeeda / YT pic.twitter.com/IxEOlRwvsX – CONSÉQUENCE (@conséquence) 26 mai 2024

Regardez le clip… c’est un moment assez intime pour une expérience de concert aussi massive – avec Eddie et Brad assis sur des chaises pendant que Vedder déchire une guitare acoustique.





Si vous ne le savez pas… BC et EV sont amis depuis des années – et Vedder a en fait inspiré en partie le personnage de Cooper « Star Is Born ». Bradley a révélé dans une interview lors de la tournée de presse du film qu’il avait passé plusieurs jours avec Vedder et lui avait posé une tonne de questions pour perfectionner son personnage.

BTW… Cooper est également monté sur scène à la fin du set pour chanter Neil Young« Rockin’ in the Free World » de Bradley : deux chansons de Bradley pour le prix d’une !



Mais ce n’était pas que du travail et pas de jeu pour Bradley… parce qu’il passait du temps de qualité avec sa bien-aimée. Gigi Hadid — rire et danser en Stevie Nicks effectué.

On dirait que Gigi a essayé de garder un profil bas avec son chapeau et ses lunettes – mais Bradley est joli, ne se couvrant pas du tout. De toute façon, cela ne sert à rien de passer incognito lorsque vous jouez avec le groupe plus tard, supposons-nous.

BottleRock fait ressortir les meilleurs et les plus brillants FWIW de la A-List… Cameron Diaz et Tommy Lee seraient tous les deux sortis pour le week-end – et Bradley a même pu partager la scène avec la star des Golden State Warriors Steph Curry. Parlez de stars.

Le dernier jour de BottleRock commence dimanche et se comporte comme Ed SheeranReines de l’âge de pierre, Dominique FikeLa progéniture, Norah Jones et Stephen Marley sont prêts à monter sur scène.