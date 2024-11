Bradley Cooper et l’ex-Irina Shayk se réunissent pour marquer des vacances effrayantes avec leur fille Lea

Bradley Cooper et Irina Shayk passent du bon temps avec leur petite fille lors de récentes vacances.

L’ancien couple est sorti avec leur fille Lea jeudi soir 31 octobre pour une fête à New York.

Shayk a profité de son compte Instagram officiel pour partager une série de clichés, y compris la sortie amusante.

La photo montre la fière maman recréant Lara Croft de Tom Raider où le père de Léa a enfilé un costume d’animal à fourrure.

Léa s’est déguisée en sorcière, a peint son visage en vert et a complété son look en tenant un manche à balai.

Il est pertinent de mentionner que Cooper et Shayk ont ​​accueilli leur fille en mars 2017 et se sont séparés en juin 2019.

Dans une précédente interview avec Glamour Royaume-Uni en 2019, Shayk a révélé qu’elle gardait son travail et sa vie personnelle séparément.

« Parce que mon travail exige que je sois sur le terrain, j’ai décidé que ma vie personnelle serait calme », ​​a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi on l’appelle personnel, parce que c’est quelque chose pour vous et votre famille, et j’en suis heureuse. »

En novembre 2023 lors d’une conversation avec Elle Shayk a félicité Cooper et l’a qualifié de « meilleur père ».

« C’est le meilleur père dont Léa et moi puissions rêver. Ça marche toujours, mais ça marche toujours parce que nous faisons en sorte que ça marche. »