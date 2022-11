Bradley Cooper et Irina Shayk se lient avec leur fille Lea : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Bradley Cooper et Irina Cheikh ont été aperçus ensemble pendant le week-end de Thanksgiving, déclenchant encore plus de rumeurs de réconciliation pour l’ancien couple. La Une star est née le réalisateur et le mannequin d’origine russe étaient tout sourire alors qu’ils portaient leur fille de 5 ans, Lea, dans les rues de Big Apple, comme on le voit sur les photos ici passant par Courrier quotidien. Lea a porté une adorable combinaison rose tandis que son fier papa a enfilé un sweat à capuche et un bonnet “LOVE” et sa magnifique maman a gardé un profil bas dans un sweat à capuche noir et des sweats assortis.

Plus à propos Bradley Cooper

La sortie survient alors que les spéculations vont bon train selon lesquelles Bradley a retrouvé son ex Irina après avoir été repérés à quelques dates récemment. Une source a dit Page 6 que l’ancien couple essaie même d’avoir un deuxième enfant ensemble. “Il est à bord pour agrandir leur famille”, a déclaré une source au point de vente à propos de Bradley. “Ils essaient de tomber enceinte.” HollywoodLa Vie ne peut pas encore confirmer la nouvelle mais a contacté les représentants de la paire pour commentaires.

Quelques semaines plus tôt, les fabuleux ex avaient été pris ensemble lors d’une fête d’Halloween. Le mannequin d’origine russe s’est rendue sur son Instagram le vendredi 4 novembre pour partager un album photo de la fête, où elle s’est habillée en icône pin-up Betty Page et s’assit sur les genoux de Bradley, qui portait un costume d’ours. Avec une perruque noire de jais avec une frange bouclée à la Bettie, la reine du mannequinat des années 1950, Irina a posé de manière séduisante sur les genoux de Bradley, plaçant un fouet à queue de chat dans sa bouche.

À un moment donné à Halloween, l’ancien couple, qui s’est rencontré pour la première fois de 2015 à 2019, a frappé le trottoir de la Big Apple pour emmener leur adorable fille Léa tromper ou traiter ensemble. Vêtus de leurs costumes, Bradley et Irina tenaient les mains de la petite Lea, qui était habillée en princesse féerique. Bien que le couple ait toujours été champion de la coparentalité depuis la scission, la sortie amusante a tout de même suscité quelques rumeurs de retrouvailles.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Pendant ce temps, Bradley a amené Lea pour un lieu de rencontre avec Brooke Boucliers et ses deux belles filles, Sorbier des oiseleurs19, & Grier, 16. Le groupe incroyablement magnifique avait rendez-vous au Café Cluny dans le West Village avant d’investir les rues de New York. Il semble que Bradley et Brooke aient noué une amitié durable lorsqu’ils ont joué ensemble dans le film d’horreur Le train de la viande de minuit retour en 2008.