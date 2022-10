Bradley Cooper et Irina Shayk réunis lors d’un événement de mode à New York – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

De nouveau ensemble ? Bradley Cooper et Irina Cheikh ont été photographiés ensemble, assistant à un événement dans la Grosse Pomme pour la marque de vêtements Self-Portrait le dimanche 30 octobre. Bradley, 47 ans, et Irina, 36 ans, ont tous deux souri en posant pour une photo avec deux autres personnes lors de l’événement. La photo a été partagée par Self-Portrait sur Instagram, que vous pouvez voir ici. Bien qu’aucun des acteurs n’ait confirmé s’ils étaient ou non de retour ensemble, les fans spéculent sur l’état de leur relation depuis l’été.

La Une star est née l’acteur a porté un caban noir sur une chemise en jean et un pantalon sombre. Irina a été éblouie par un combo haut court et jupe assortis blanc cassé et beige. Elle avait même des collants assortis et une paire de talons qui complétaient parfaitement la tenue.

Irina a partagé quelques clichés supplémentaires montrant sa tenue sur son Instagram, ainsi qu’une légende disant qu’elle était “sur [her] façon.” Dans l’un de ses clichés, il semblait que le mannequin avait également une veste pour aller avec le reste de sa tenue. Self-Portrait a partagé quelques photos supplémentaires de la soirée sur son Instagram. Ils avaient plus de photos d’Irina posant avec des amis, y compris Stella Maxwell, et vivre avec des amis plus glamour.

Bradley et Irina se sont rencontrés pour la première fois de 2015 à 2019. Ils ont accueilli leur fille Léa de Seine en mars 2017. Bien qu’ils se soient séparés en 2019, il est clair qu’ils sont restés de solides coparents. En fait, lorsque les deux ont fait un voyage en famille avec leur fille, des sources ont révélé qu’ils avaient peut-être ravivé leur romance à Page 6. “C’était une vraie escapade en famille et ils envisagent de se remettre ensemble”, ont-ils déclaré.

Non seulement cela, mais l’initié a également révélé que l’ancien couple pourrait penser à accueillir un frère ou une sœur pour Lea. “Les deux [Bradley and Irina] ne sont devenus sérieux avec personne d’autre et ils sont tous les deux dans l’idée d’avoir un enfant », ont-ils déclaré.

Suite aux reportages début septembre, le mannequin et l’acteur ont été vus avec leur fille ensemble à New York. Bien qu’ils soient simplement d’excellents coparents et restent de bons amis, cela n’a pas empêché les fans de se demander s’ils se sont réunis.