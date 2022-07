Bradley Cooper et Huma Abedin sortiraient ensemble après avoir été présentés par la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur primé aux Oscars Bradley Cooper et Huma Abedin, la meilleure assistante d’Hilary Clinton, se fréquenteraient après avoir été présentés par la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour.

L’ex-épouse du politicien en disgrâce Anthony Weiner “voit le A-lister” depuis plusieurs mois, selon Page Six.

“Bradley sort tranquillement avec Huma depuis quelques mois maintenant, [and] ils ont gardé le silence”, a ajouté leur source. “Bradley a rompu avec [actress] Dianna Agron et a commencé à sortir avec Huma.”

La source a déclaré: “Anna a définitivement joué le rôle d’entremetteuse. Elle est la meilleure amie de Bradley et adore Huma.” Page Six rapporte que les deux sont arrivés ensemble au Met Gala en mai, mais se sont séparés pour le tapis rouge.

HOWARD STERN CHOISIT L’ACTEUR BRADLEY COOPER COMME COCHETIER PRÉSIDENTIEL POTENTIEL

Cooper et Abedin n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital.

Cooper était auparavant en couple avec le mannequin Irina Shayk, avec qui il partage sa fille Lea De Seine.

Abedin et Weiner se sont mariés en 2010, ont deux enfants et se sont séparés en 2017 après avoir plaidé coupable à une seule accusation de transfert de matériel obscène à un mineur. Il a purgé 18 mois de prison et leur divorce est en cours.

Il a précédemment représenté le 9e district du Congrès de New York de janvier 1999 à juin 2011. Weiner a tristement démissionné de ses fonctions après qu’il soit devenu publiquement connu qu’il avait envoyé une image obscène à une femme, et il a admis avoir fait de même avec plusieurs autres.