Crédit d’image : Carl Timpone/BFA.com/Shutterstock/David Fisher/Shutterstock

Gigi Hadid28 ans, et Bradley Cooper, 48 ans, a alimenté les rumeurs de romance le 20 octobre après avoir été photographiés sortant ensemble sous la pluie à New York (voir PHOTOS ICI). Alors qu’elle était dans la Grosse Pomme par une matinée fraîche, la beauté blonde s’est emmitouflée et a porté un long manteau noir avec un pantalon noir. Gigi accessoirisée avec des baskets de sport, un bonnet gris et des lunettes de soleil surdimensionnées.

Le Livre de jeu des doublures argentées La star, pour sa part, a opté pour un ensemble tout aussi décontracté. Bradley a été photographié avec une chemise à manches longues bleu marine, un pantalon de survêtement noir et avait même son Ellen Degeneres ceinture du boxer en plein écran. L’homme de 48 ans a veillé à accessoiriser et a ajouté un sac à dos noir et le Travis Scott Jordan 1 rétro haut Nike des baskets pour compléter son look.

La sortie la plus récente de Bradley et Gigi a lieu deux semaines seulement après qu’ils aient été liés pour la première fois après avoir été photographiés en train de dîner dehors à New York le 5 octobre. À cette date, la mère d’un enfant portait une veste en cuir et une mini-jupe marron. . Elle a complété son ensemble chic avec des mocassins noirs, des créoles dorées et un mini sac à main marron. Pendant ce temps, Bradley portait un t-shirt graphique bleu, une veste à carreaux et un pantalon sombre.

Leur relation rumeur fait suite à la rumeur de liaison de Gigi avec l’acteur Leonardo DiCaprio48 ans, et la romance intermittente de Bradley avec le mannequin Irina Shayk, 37 ans. Le nominé aux Oscars et l’homme de 37 ans étaient liés l’un à l’autre de 2015 jusqu’à leur plus récente séparation en 2019. Irina et son ex ont accueilli une fille, Léa, 6 ans, et continue de coparentalité avec le tout-petit après leur rupture. Pendant ce temps, Gigi a accueilli sa fille, Khai3 ans, avec son ex-petit ami, Zayn Malik30.

Il a été rapporté que Gigi et Bradley se sont rencontrés par l’intermédiaire d’Irina, car elle et Gigi travaillent toutes deux dans l’industrie du mannequin. « Gigi et Irina ont été proches au fil des années tout en travaillant ensemble », a déclaré une source. Le Messager le 11 octobre, « et Gigi et Bradley ont déjà traîné ensemble, mais cela a toujours été amical dans les contextes sociaux ». L’initié a également affirmé que le couple aurait été lié par le fait d’avoir leurs propres enfants. « Gigi et Bradley étaient en contact récemment et se liaient à cause de leurs filles lorsque Bradley lui a demandé de sortir avec eux », ont-ils déclaré.