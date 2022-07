Bradley Cooper est “fasciné” par Huma Abedin, le nouveau couple qui en est encore aux “étapes antérieures” de la relation: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Bradley Cooper et Huma Abedin ne sont “pas pressés” de prendre au sérieux leur nouvelle relation et prévoient de garder leur romance “cachée” pour le moment.

Cooper, 47 ans, a été présenté pour la première fois au conseiller politique de longue date d’Hillary Clinton plus tôt cette année par l’intermédiaire de la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, et le couple se voit depuis des mois.

“Bradley est fasciné par elle”, a déclaré une source au magazine People. “Huma est très international et a vu et fait tellement de choses. Il trouve cela intrigant et stimulant.”

L’initié a également révélé que le lauréat de l’Académie et l’auteur à succès du New York Times sont “un bon match” avec des intérêts communs.

ANTHONY WEINER REPÉRÉ À NEW YORK APRÈS QUE L’EX-ÉPOUSE HUMA ABEDIN COMMENCE À SORTIR AVEC BRADLEY COOPER

“Ce sont tous les deux des personnes sérieuses, dévouées à leur travail et qui font ce qu’il faut”, a ajouté la source. “Huma est intelligent et un franc-tireur. Ils forment une paire intéressante.”

Une deuxième source a déclaré que la nouvelle relation de Cooper était “décontractée” et a ajouté : “Ils ont des rendez-vous privés et ils apprennent encore à se connaître.”

Le nouveau couple “voudrait tous les deux garder de bonnes relations avec leurs anciens partenaires à cause des enfants”.

HOWARD STERN CHOISIT BRADLEY COOPER COMME COCHETIER PRÉSIDENTIEL POTENTIEL

Cooper était auparavant en couple avec le mannequin Irina Shayk. L’ancien couple est coparental de leur fille de cinq ans, Lea De Seine.

Abedin a épousé le politicien new-yorkais en disgrâce Anthony Weiner en 2010, mais le couple s’est séparé en 2016 à la suite de l’un de ses nombreux scandales de sextos.

Le catalyseur de la fin de leur mariage a été une photo suggestive qu’il a envoyée à une femme montrant leur fils au lit en arrière-plan.

Le mois suivant, il a été révélé que Weiner avait envoyé des images sexuellement suggestives à un mineur. Il a ensuite été accusé d’avoir transféré du matériel obscène à un mineur et a purgé 15 mois de prison.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a précédemment représenté le 9e district du Congrès de New York de janvier 1999 à juin 2011.

Weiner a tristement démissionné de ses fonctions après qu’il soit devenu public qu’il avait envoyé une image obscène à une femme et a admis plus tard avoir échangé “des messages et des photos de nature explicite avec environ six femmes”.

La carrière politique d’Abedin avec Clinton a commencé en 1996 lorsqu’elle était stagiaire au bureau de la première dame. Elle est devenue l’une des principales assistantes des différents bureaux de Clinton et a été vice-présidente de La campagne présidentielle de Clinton en 2016 .

Freida Pinto a récemment signé pour jouer le rôle d’Abedin dans une adaptation télévisée de son best-seller mémoire, “Both / And, A Life in Many Worlds”.