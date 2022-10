Bradley Chubb: Russell Wilson répond aux rumeurs commerciales des Broncos de Denver concernant Pass rusher et Jerry Jeudy | Nouvelles de la NFL

Denver Broncos à l’extérieur du secondeur Bradley Chubb à l’entraînement mercredi

Les Broncos de Denver ont atterri à Londres avec des rumeurs commerciales circulant cette semaine alors qu’ils cherchent à ressusciter leur saison contre les Jaguars de Jacksonville à Wembley dimanche.

Un début de campagne de 2-5 derrière une attaque pulvérisée et les problèmes de Russell Wilson au quart-arrière ont non seulement jeté le doute sur l’avenir immédiat de l’entraîneur-chef de première année Nathaniel Hackett, mais ont également vu des contributeurs clés liés aux départs avant la date limite des échanges de mardi.

Parmi ceux-ci figurent le receveur large Jerry Jeudy et le porteur de pointe Bradley Chubb, qui ont tous deux fait le voyage au Royaume-Uni pour le match de la huitième semaine de Denver.

“J’ai entendu dire qu’il y avait des choses à propos de [OLB Bradley] Chubb et [WR Jerry] Jeudy et ces gars”, a déclaré Wilson lors de l’entraînement de mercredi. “Je leur ai dit:” Écoutez, plus vous êtes grand, plus les gens vous voudront et plus les gens continueront d’essayer de lancer votre nom là-bas pour voir ce qui frappe et ce qui ne frappe pas.’

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Neil Reynolds et les anciens vainqueurs du Super Bowl Torry Holt et Will Blackmon discutent des rumeurs selon lesquelles les Broncos de Denver cherchent à échanger les joueurs vedettes Jerry Jeudy et Bradley Chubb avant la date limite de mardi Neil Reynolds et les anciens vainqueurs du Super Bowl Torry Holt et Will Blackmon discutent des rumeurs selon lesquelles les Broncos de Denver cherchent à échanger les joueurs vedettes Jerry Jeudy et Bradley Chubb avant la date limite de mardi

“Je pense que la réalité, c’est que Chubb connaît une très bonne saison. Il a été incroyable pour nous. Évidemment, c’est un capitaine et un leader. C’est un gars avec qui j’adore jouer, et j’espère qu’il sera avec nous pendant un certain temps. longtemps. Il est spécial. J’adore jouer avec ce gars. Sa nature compétitive est assez spectaculaire.

Jeudy a été l’une des victimes notables d’une attaque stagnante et frustrée qui entre ce week-end au 29e rang de la ligue en EPA / jeu (points attendus ajoutés) tout en ayant le deuxième pire taux de réussite en recul et en bas de l’attaque.

Le choix de premier tour de 2020 n’a enregistré que 24 attrapés pour 386 verges et deux touchés à 55,1 verges par match jusqu’à présent cette saison, devenant peut-être la voie commerciale la plus évidente vers Denver pour récupérer des choix de repêchage après avoir échangé deux premier tour et deux deuxième- rounders aux Seahawks de Seattle dans le cadre de l’accord Wilson.

“Même chose avec Jerry”, a poursuivi Wilson. “Ce gars s’améliore de jour en jour et le lien que nous avons – je lui ai mentionné, en tête-à-tête, ne vous en offusquez pas. Sachez simplement que c’est quelque chose que les gens vont toujours vous chercher si vous êtes un joueur talentueux. C’est le jeu. Si quelqu’un le sait, j’en ai fait l’expérience.

“Je pense que la chose la plus importante pour nous est de rester ensemble. Nous nous aimons et cela a été une explosion. Aussi difficile que cela ait été, cela a été une aventure incroyable jusqu’à présent, juste à cause des relations. C’est ce qui compte. le plus important est de gagner, et nous devons recommencer à gagner.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Jets de New York contre les Broncos de Denver de la septième semaine de la saison NFL Faits saillants des Jets de New York contre les Broncos de Denver de la septième semaine de la saison NFL

Chubb a ouvert la voie sur l’une des défenses les plus dominantes de la ligue avec un sommet d’équipe de 5,5 sacs aux côtés de 15 pressions, six hâtes, deux échappés forcés et quatre plaqués pour perte jusqu’à présent cette année.

La capacité du cinquième choix au total en 2018 n’a jamais été mise en doute ni niée, mais plutôt entravée depuis son arrivée dans la NFL : en 2019, il n’a réussi que quatre matchs après avoir subi une déchirure partielle du LCA et a joué sept fois la saison dernière en raison d’une blessure à la cheville.

Il est actuellement dans la dernière année de son contrat, qui lui garantit un salaire de 12,72 millions de dollars pour la campagne 2022, et devrait entrer en agence libre cette prochaine intersaison. Denver peut également prendre en compte l’accord de 70 millions de dollars sur cinq ans qu’ils ont signé avec Randy Gregory plus tôt cette année, sans parler de l’ascension des secondeurs extérieurs Nik Bonitto (un choix de deuxième tour en 2022) et du Baron Browning (un troisième tour en 2021). prendre).

“Malheureusement, cela fait toujours partie de l’entreprise”, a déclaré la sécurité des Broncos Justin Simmons. “Pour nous, je pense que Chubb a été un joueur exceptionnel ici. Honnêtement, je ne fais pas attention à ce genre de choses. Évidemment, j’ai entendu. Vous entendez ce genre de choses, mais j’adore jouer avec Chub.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les vainqueurs du Super Bowl, Torry Holt et Will Blackmon, discutent des difficultés de Russell Wilson avec les Broncos de Denver depuis leur adhésion à un gros contrat. Les vainqueurs du Super Bowl, Torry Holt et Will Blackmon, discutent des difficultés de Russell Wilson avec les Broncos de Denver depuis leur adhésion à un gros contrat.

“Il a été un joueur incroyable. Je pense que c’est un grand joueur pour nous. À mon avis, il passe sa meilleure année avec nous. J’aimerais qu’il soit mon coéquipier pour toujours. Cela rend mon travail tellement plus facile à l’arrière. La façon dont il est perturbateur, non seulement dans le jeu de passes mais aussi dans le jeu de course. Donc, je l’aime absolument mec.

“Honnêtement, je ne sais pas grand-chose juste parce que souvent pendant la saison, vous essayez simplement de rester enfermé, et donc je vais simplement éteindre tout ça. Le bon, le mauvais, l’indifférent, pas beau de toute façon. Donc, je ne sais pas grand-chose d’autre que ça, mais j’adore qu’il soit mon coéquipier.

Le receveur large de troisième année KJ Hamler et l’ailier serré de troisième année Albert Okwuegbunam ont également été présentés comme des candidats potentiels au commerce si les Broncos cherchaient à vendre avant mardi.

