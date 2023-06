Bradley Beal, Wizards aurait travaillé sur des scénarios commerciaux possibles

Le séjour de Bradley Beal dans la capitale nationale pourrait toucher à sa fin après 11 saisons.

Les Wizards de Washington travailleront avec le gardien de tir All-Star à trois reprises sur des scénarios commerciaux possibles, ESPN et L’athlétisme rapporté mercredi. L’agent de Beal, Mark Bartelstein, et le président de Wizards, Michael Winger, devraient rester en « contact étroit » sur les scénarios possibles impliquant Beal tout au long de l’intersaison alors que l’équipe trace sa voie pour l’avenir, a ajouté ESPN dans son rapport.

Beal a choisi de rester avec les Wizards lors de la dernière intersaison, signant un contrat de 251 millions de dollars sur cinq ans en agence libre, l’un des plus gros contrats de l’histoire de la NBA. Le contrat a également donné à Beal une clause de non-échange, lui faisant juste le 10e joueur de l’histoire de la NBA recevoir une telle clause. Il est le seul joueur actif avec un.

Le contrat signé par Beal en 2022 a été signé par l’ancien directeur général des Wizards, Tommy Sheppard, qui a été licencié en avril. Winger a été embauché pour remplacer Sheppard fin mai.

Si Beal et les Wizards choisissent d’aller de l’avant avec un échange, les Miami Heat devraient être des « prétendants éminents » pour lui, a mentionné The Athletic dans son rapport. Alors que le Heat vient de faire une course surprise vers la finale de la NBA, leurs problèmes de score sont apparus lors des trois derniers matchs de la série alors qu’ils ont marqué 95 points ou moins à chaque match. Ils se sont également classés 25e au classement offensif pendant la saison régulière.

Beal a commencé sa carrière dans la NBA avec les Wizards en 2012, lorsqu’ils l’ont sélectionné avec le choix n ° 3 au total lors du repêchage de cette année-là. Il est devenu l’un des meilleurs gardes de tir de la ligue peu de temps après. Il a marqué plus de 30 points par match lors des saisons 2019-20 et 2020-21. Il a marqué 23,2 PPG la saison dernière, réalisant 50,6% de ses tirs depuis le terrain et 36,5% de ses tirs en profondeur.

