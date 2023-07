Bradley Beal présenté comme membre des Suns, dit qu’il est prêt à « chasser cet anneau »

Bradley Beal a été repêché le jour de son 19e anniversaire et a passé toute sa vingtaine avec les Wizards de Washington, où il a marqué beaucoup de points, connu un petit succès d’équipe, mais a également subi de nombreuses défaites douloureuses.

Mercredi, il a eu 30 ans. Ce n’est pas un mauvais moment pour un nouveau chapitre dans la vie et la carrière de basket-ball du triple All-Star.

Beal a été présenté comme membre des Phoenix Suns jeudi au Footprint Center, plus d’une semaine après avoir renoncé à une clause de non-échange qui lui permettait d’être envoyé dans le désert en échange de Chris Paul, Landry Shamet et d’un paquet de futurs choix de repêchage.

« Je me sens rafraîchi, je me sens rajeuni », a déclaré Beal. « C’est un moment excitant pour moi. C’est une équipe formidable. »

Beal fait maintenant partie de l’une des formations de départ les plus remplies de stars de la NBA, dont Kevin Durant, 13 fois All-Star, Devin Booker, triple All-Star, et l’ancien choix de repêchage n ° 1 Deandre Ayton. Ils ont également un nouvel entraîneur en la personne de Frank Vogel, qui a mené les Lakers de Los Angeles à un titre en 2020.

« Bradley Beal est l’un des meilleurs joueurs de la NBA », a déclaré Vogel. « Nous sommes ravis qu’il soit un Phoenix Sun avec KD et Book. Cela forme un trio de trois des buteurs les plus prolifiques du jeu. Un excellent centre à double sens, l’un des meilleurs centres à double sens du jeu. .

« Ces pièces sont une excellente base pour ce que nous espérons être une course de championnat pour cette franchise. »

L’arrivée de Beal marque le dernier grand pas en avant pour le nouveau propriétaire Mat Ishbia, qui a eu un mandat extrêmement mouvementé depuis l’achat de la franchise de Robert Sarver en difficulté en février. Presque immédiatement après avoir été présenté, il a approuvé la grosse affaire de l’équipe pour débarquer Durant à la date limite des échanges.

Quelques mois plus tard, il a eu une brève prise de bec avec la star des Nuggets Nikola Jokic lors d’un match éliminatoire.

Maintenant, Ishbia et le directeur général James Jones ont conclu un accord qui amène Beal et ses gros chiffres à travers le pays. Le triple All-Star a marqué en moyenne au moins 20 points par match au cours de chacune des sept dernières saisons, dont un sommet en carrière de 31,3 points par match au cours de la saison 2020-21.

Beal n’a jamais dépassé le deuxième tour des séries éliminatoires avec les Wizards, mais il garde encore de bons souvenirs de son mandat dans la capitale nationale.

« J’ai beaucoup de liens émotionnels avec cette ville, ma famille y était établie », a déclaré Beal. « Je veux donc juste prendre un moment pour remercier la ville de DC, remercier l’organisation d’avoir permis à ce partenariat de se produire. »

Mais Beal admet également qu’il est enthousiasmé par son nouveau défi. Le gardien de précision était souvent la principale option de score des Wizards, mais à Phoenix, il partagera la charge avec plusieurs autres stars.

Les Suns tentent de remporter leur premier championnat depuis leur arrivée en NBA en 1968. Ils ont perdu trois fois en finale – en 1976, 1993 et ​​2021.

« Je suis ravi de jouer avec deux Hall of Famers, je n’ai jamais fait ça », a déclaré Beal. « Je suis excité par ce que cela apporte. Ils vont me pousser d’une manière que je n’ai jamais été poussée et j’espère que je ferai de même. »

L’arrivée de Beal signifie également que les Suns devront s’engager dans une gymnastique du plafond salarial pour compléter leur liste. Le quatuor de Durant, Beal, Booker et Ayton gagnera plus de 160 millions de dollars la saison prochaine.

Un été de chasse aux bonnes affaires sur le marché des agents libres vous attend, mais c’est un problème dont il faudra s’inquiéter un autre jour.

Pour l’instant, Beal et les Suns savourent une liste qui semble être parmi les meilleures de la ligue au cours de la saison à venir.

« J’espère que nous pourrons chasser cet anneau », a déclaré Beal.

Reportage de l’Associated Press.