Bradley Beal échange des pensées: sur le rôle subversif d’Isiah Thomas dans les Suns, les super équipes de la NBA et Chris Paul

Chris Paul savait ce qu’il faisait. N’oublions pas, les gens : Chris Paul sait toujours ce qu’il fait.

Ainsi, lorsque le futur Hall of Famer récemment échangé a fait tout son possible pour tirer le rideau sur la nouvelle opération des Phoenix Suns lundi, soulignant le rôle (non officiel) d’Isiah Thomas dans le commerce de Bradley Beal lors de plusieurs interviews qui faisaient partie de son tournée de livres, vous n’aviez pas besoin de lancer une enquête sur la ligue pour comprendre ce qu’il aurait pu essayer d’accomplir. Le joueur de 38 ans a été aussi avisé et calculé sur le sol qu’il l’est depuis des décennies maintenant, et ce n’était probablement pas différent.

« (Propriétaire des Suns) Mat (Ishbia) et Isiah, je suppose, voulaient juste aller dans une direction différente », Paul, ancien président de la National Basketball Players Association, a déclaré au New York Times lors d’une interview dans laquelle il a fait référence à l’influence de Thomas à trois reprises.

Paul a toujours été un opérateur politique aussi fluide qu’il y en avait dans l’Association, et c’était sûrement sa façon de faire savoir au monde quelles empreintes digitales étaient – et n’étaient pas – partout dans l’affaire. Peu importe que le chef du front office des Suns soit le président des opérations de basket-ball James Jones, qui a déjà siégé au conseil d’administration de la NBPA avec Paul et qui était en grande partie responsable (avec Paul lui-même) du commerce qui l’a amené en ville depuis l’Oklahoma. City en novembre 2020. Selon Paul, ils s’étaient parlé la veille, et il n’y avait aucune mention de cet échange à venir de si tôt.

Non, ce mouvement était tout Ishbia, l’homme d’affaires de 43 ans qui a acheté l’équipe pour 4 milliards de dollars en février et qui fait depuis une virée shopping superstar. Et plus important encore, comme Paul l’a clairement indiqué, c’était Thomas.

Mais le choix de Paul de révéler le niveau d’influence réel de Thomas peut rendre plus difficile pour les Suns de continuer à éviter les questions inconfortables qui accompagnent son implication. Thomas, pour passer en revue, est à 17 ans du scandale sordide des Knicks dans lequel Anucha Brown Sanders, alors cadre des Knicks, a finalement reçu un règlement de 11,6 millions de dollars de la société Madison Square Garden après avoir accusé Thomas, qui dirigeait alors leur front office, de harcèlement sexuel.

Alors que son travail d’analyste à l’antenne avec TNT et NBA TV signifie que son profil au sein de la ligue est très élevé ces jours-ci, il n’a pas occupé de poste au sein d’une organisation NBA depuis son départ des Knicks en 2008. Et étant donné que les Suns sont moins plus d’un an à l’écart de leur propre saga toxique sur le lieu de travail, l’ancien propriétaire Robert Sarver étant reconnu par la ligue comme responsable d’inconduite sexiste et raciste en route vers sa suspension d’un an, une amende de 10 millions de dollars et la vente éventuelle de l’équipe, l’optique de cette organisation particulière facilitant son retour en NBA ne pouvait pas être bien pire.

Donc, pour récapituler : les Suns se sont débarrassés d’un propriétaire avec une histoire de culture de travail horrible et de traitement des femmes. Et ils l’ont remplacé par un propriétaire qui semble donner du pouvoir… Isiah Thomas ? https://t.co/TdRMENRxFc — Pablo Torre 🏴‍☠️ (@PabloTorre) 19 juin 2023

Les soleils a démenti un rapport selon lequel Thomas aurait rejoint leur front office début février, mais ce n’était un secret pour personne que le Hall of Famer devenu diffuseur était un conseiller de confiance d’Ishbia. Quiconque a vu Thomas assis aux côtés d’Ishbia pendant les séries éliminatoires pourrait en dire autant. Rétrospectivement, le déni public de l’implication de Thomas était clairement une ruse pour contourner tous les gros titres importuns qui ne manqueront pas de suivre. Pour le meilleur ou pour le pire, le temps est depuis longtemps venu pour Ishbia de reconnaître le rôle que joue Thomas au sein de son entourage.

Quant à savoir où Paul ira ensuite, soit via le commerce, soit si les Wizards décident de le renoncer, je serais stupéfait si ce n’est pas l’une des équipes de Los Angeles. Non seulement il semble y avoir un intérêt significatif de la part des Clippers et des Lakers (à des degrés divers), mais l’attrait pour Paul de jouer dans la même ville où sa famille vit pour la première fois en cinq ans est connu pour être un atout majeur. facteur aussi. Il n’y a pas de mauvaise histoire entre les deux options : c’est soit Paul qui retrouve la franchise Clippers où il a passé six saisons de son apogée, soit Paul qui rejoint enfin l’organisation des Lakers qui avait son commerce pour lui opposé par le veto de feu David Stern en 2011 ( tout en jouant vraisemblablement aux côtés de son ami proche LeBron James pour la première fois également).

La stratégie de la super équipe perdure

Voilà pour le championnat des Nuggets marquant la fin de l’ère des super équipes. Cela n’a jamais été aussi simple, car les équipes essaieront toujours de différentes façons d’atteindre le sommet de la ligue.

Pourtant, voir les Suns se lancer à fond dans le mouvement Beal moins d’une semaine après que le noyau majoritairement local de Denver a soulevé le trophée, c’était se rappeler que le chemin de la patience n’est pas pour tout le monde. Et certainement pas Ishbia, qui doit maintenant à son nouveau noyau de Beal, Kevin Durant, Devin Booker et Deandre Ayton 719 millions de dollars combinés sur la durée de leurs contrats respectifs (avec des ramifications fiscales massives sur le luxe encore à venir lorsque la nouvelle CBA entrera en vigueur) .

Pour les besoins des Nuggets, leur combinaison de talents d’élite (Nikola Jokić, Jamal Murray), de profondeur, de continuité et de la chimie qui l’accompagne devrait contraster fortement avec des équipes comme les Suns qui n’auront tout simplement pas ce genre de connexion. tissu. N’importe quelle équipe peut construire cet élément crucial au fil du temps, mais c’est presque toujours un ingrédient manquant au cours des premières étapes de ce type d’expérience de cerceaux.

Alors que Denver approchait de son premier titre dans l’histoire de la franchise, j’ai parlé de ces deux approches stratégiques polaires opposées avec quelqu’un dont la perspective est aussi qualifiée que possible: le garde des Nuggets Kentavious Caldwell-Pope.

« C’est bien d’avoir un ou deux (joueurs vedettes) dans l’équipe, mais tout le monde doit s’adapter autour d’eux les gars », a déclaré Caldwell-Pope, « et (pour s’intégrer) au plan de l’organisation pour l’équipe. »

Pour tous ceux qui oublient, Caldwell-Pope était un membre clé de l’équipe des Lakers qui a tout gagné en 2020 (à sa troisième saison avec l’équipe) avant d’être envoyé à Washington pour jouer avec Beal à l’été 2021 dans le cadre du Russell Accord Westbrook. La chasse aux étoiles impatiente des Lakers leur coûterait finalement cher, et Caldwell-Pope continuerait à prouver sa valeur avec les Nuggets après avoir été envoyé à Denver avec Ish Smith l’été dernier en échange de Monté Morris et Will Barton.

Dans l’intervalle, cependant, il faisait partie du plan des Wizards pour aider à fournir à Beal le genre de joueurs de rôle qui pourraient les remettre dans l’image des séries éliminatoires.

« Quand (l’échange des Lakers) s’est produit, j’étais un peu blessé, cela ne fait aucun doute », a déclaré Caldwell-Pope. « Mais je devais passer à autre chose. Je pensais que j’allais être là (avec les Lakers) pendant un certain temps, surtout après le championnat. Mais ça ne s’est pas passé comme ça. Je me sentais comme à la fin de la journée, les affaires sont les affaires.

« J’ai reçu un appel de mon bon ami Brad (Beal, la veille de la fin de l’échange), et il m’a juste demandé ce que je ressentirais à jouer avec lui. Je (le connaissais) depuis que nous avions 15 ans, et c’est une chose dont nous avons toujours parlé, c’était de jouer ensemble. Et puis le lendemain matin, c’est arrivé.

Avance rapide de 22 mois, les Wizards terminant 12e à l’Est lors de cette campagne 2021-22 et 11e la saison précédente, et maintenant Beal est celui qui bouge. Enfin.

Beal vivra-t-il enfin sa meilleure vie de basketteur ?

Au dire de tous, Beal est un aussi bon gars que vous trouverez dans la ligue. Je n’ai jamais traité avec lui de manière régulière, mais ce sont les commentaires des journalistes, des dirigeants, des entraîneurs, des autres joueurs, etc. Le voir avoir une réelle chance de se disputer à ce stade – quelques semaines seulement avant son 30e anniversaire et 11 saisons – donne l’impression que le genre de chose que les dieux du basket-ball ont décidé était bien méritée.

L’argent incroyable que gagnent ces joueurs vedettes est une partie importante de leur expérience NBA, et Beal en a certainement beaucoup. Mais la concurrence et l’héritage comptent toujours beaucoup. Et bien qu’il ait participé cinq fois aux séries éliminatoires – tombant deux fois au premier tour et trois fois au deuxième tour – il n’a jamais eu une telle opportunité. La question est maintenant de savoir quelle version de Beal nous allons voir.

Bien que les problèmes de santé de ces dernières saisons soient bien fondés, il n’y a pas si longtemps, il disputait les 82 matchs de campagnes consécutives (2017-18 et 2018-19) en route vers ses meilleurs scores. Avec une moyenne de 30,5 points en 2019-20 (en 57 matchs pendant la campagne raccourcie par COVID) et 31,3 points en 2020-21 (en 60 matchs), il a inscrit deux des 20 saisons depuis 2009-10 au cours desquelles un joueur a récolté en moyenne plus de 30 points. La liste des autres, selon Stathead.com, est pleine de grands noms de tous les temps ou de joueurs qui semblent destinés à atteindre ce statut : Steph Curry, Kevin Durant, Westbrook, James Harden, Damian Lillard, LeBron, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo , Luka Dončić, Jayson Tatum et Shai Gilgeous-Alexander.

Rien de tout cela n’aidera les Suns à comprendre comment ralentir Jokić, mais ils ne sont pas seuls sur ce front. Bonne chance à Ayton – s’il est toujours là – et à tous ceux qu’ils recrutent pour s’occuper de cette mission peu enviable. Mais ces Suns tout ou rien seront encore plus puissants qu’auparavant offensivement, et Beal était (un autre) pari qu’Ishbia a décidé qu’il valait la peine de prendre.

Avec une passe décisive d’Isiah, bien sûr.

(Photo de Mat Ishbia, propriétaire d’Isiah Thomas and Suns : Christian Petersen/Getty Images)