MANHATTAN, Kan.: Davion Bradford avait un sommet en carrière de 18 points sur 6 tirs sur 8, Rudi Williams a marqué 11 de ses 16 points, un sommet de la saison en seconde période et Kansas State a tenu bon pour battre Milwaukee 76-75 vendredi nuit.

Bradford, un étudiant de première année qui est entré dans le match avec 22 points en carrière, a également saisi sept rebonds, un sommet de la saison, et bloqué deux tirs. Williams, un transfert junior du nord-est de l’Oklahoma A&M, a frappé 4 sur 5 à 3 points.

Tafari Simms a frappé un 3 pour donner à Milwaukee sa première avance de la seconde période avec 7:46 à jouer, mais Bradford a répondu par un dunk pour déclencher une course de 15-7 et les Wildcats (2-4) ont mené le reste du chemin. Mike McGuirl et Williams ont frappé trois points consécutifs pour plafonner la poussée et porter le score à 74-67 avec 1:27 à faire.

DeAndre Gholston a mené les Panthers (0-1) avec 15 points, Grant Coleman en a marqué 14 et Te’Jon Lucas a ajouté 11 points et neuf passes.

Milwaukee devait ouvrir sa saison le 27 novembre, mais le programme avait une pause de 14 jours en raison de COVID-19[feminine protocoles.

Freshman Selton Miguel a marqué 17 points, Nijel Pack a ajouté 12 points, six rebonds et cinq passes, et McGuirl a terminé avec 11 points et huit passes pour Kansas State.

Bradford a effectué deux lancers francs pour donner aux Wildcats une avance de sept points avec 44 secondes à jouer, mais il est allé 0 pour 4 de la ligne de faute, y compris deux fois raté l’avant d’un 1 et 1 à partir de là. Lucas est allé à la bande avec 6 secondes à jouer et les Panthers traînaient 76-74 mais ont raté le premier de deux lancers francs.

