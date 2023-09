Bradford 1 – 1 Grimsby

Alex Gilliead a égalisé à la 89e minute pour permettre à Bradford de remporter un match nul 1-1 à domicile contre Grimsby.

Les visiteurs ont à juste titre pris l’avantage à 43 minutes de la fin, après un départ positif à Valley Parade, lorsque Danny Rose a dirigé un centre invitant de Toby Mullarkey.

Mais, après que les Bantams aient été hués à la mi-temps, Mark Hughes a peaufiné leur configuration, qui s’est finalement avérée satisfaisante à une minute des 90 restantes, alors que Gilliead tirait sur Jake Eastwood après un joli ballon de Bobby Pointon.

En prolongeant son invincibilité en championnat à cinq matchs, Grimsby se hisse au huitième rang de la Sky Bet League Two, tandis que Bradford gagne une place au 14e rang.

Comment Bradford a riposté après les huées à la mi-temps

Sans victoire contre Bradford depuis 24 ans, Grimsby a commencé du bon pied samedi midi – et a ainsi réussi à repousser ses hôtes pendant de longues périodes. Cependant, ils ont souvent eu du mal à se créer des occasions, à l’exception de la frappe précoce d’Arthur Gnahoua, que Harry Lewis a plongé sur sa gauche pour empêcher de franchir la ligne.

C’était également une histoire similaire pour les Bantams à cet égard. En fait, au bout de 40 minutes, il y avait eu plus de cartons produits par l’arbitre Sam Purkiss (quatre) que de tirs (deux).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La tête de Danny Rose place Grimsby 1-0 contre Bradford



Peu de temps après, cependant, les Mariners ont pris l’initiative que leur positivité méritait. Mullarkey a contrôlé un long ballon sur le côté droit et a lancé un ballon invitant dans la surface, où Rose a bondi pour le rencontrer et trouver le coin inférieur gauche.

Les huées susmentionnées à la pause ont apparemment incité Hughes à apporter des changements. Il a fait entrer Gilliead et Rayhaan Tulloch, est passé à quatre arrières – et il y a eu une réaction immédiate. À partir de là, c’était la véritable définition d’un jeu en deux mi-temps.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alex Gilliead aurait peut-être sauvé la mise pour Bradford avec un niveleur de dernière minute



Au fil des minutes, il semblait que la chance ne serait pas du côté de Bradford. Pourtant, ils ont réussi à égaliser le match lorsque Pointon – lors de son premier départ pour le club – a laissé tomber le ballon à Gilliead, qui l’a déplacé sur son pied droit et a tiré devant le but et dans le coin inférieur gauche.

Joueur du match – Alex Gilliead

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alex Gilliead de Bradford a déclaré que c’était « agréable » de gagner un point pour son équipe contre Grimsby après avoir admis qu’il ne marquait pas si souvent



Les gérants

Mark Hughes de Bradford :

« En seconde période, nous leur avons apporté le jeu. Nous avons fait quelques changements. Écoutez, ce n’était pas facile aujourd’hui. Nous avons fait quatre débuts à domicile après quelques perturbations dans notre jeu à 11 et nous devons faire bouger les choses. autour un peu.

« En première mi-temps, nous avions pour plan d’essayer d’avoir une bonne presse et nous ne l’avons pas fait d’aucune manière, sous quelque forme que ce soit, nous avons donc dû le changer très rapidement.

« En deuxième mi-temps, nous sommes allés à quatre en défense et cela nous a beaucoup aidé. Ensuite, nous avons forcé le problème et avons marqué le but que nous méritions. Dans l’ensemble, la deuxième mi-temps, peut-être, juste peut-être, rattrape le retard. première moitié. »

Paul Hurst de Grimsby :

« Nous n’avons pas tué le match. Ils ont clairement changé de système et ont réagi après cette première mi-temps où nous étions si dominants. Ils étaient la meilleure équipe en seconde période, dans la finale, mais je me sentais toujours dépassé. Au cours de ce match, nous étions un peu plus menaçants, même en seconde période, par rapport à la première.

« Jake [Eastwood] n’a pratiquement rien eu à faire, mais un joueur que je connais bien, Gilliead, marque un très bon but. Il y a un peu de déception, mais je suis fier de la façon dont ils ont joué en première mi-temps et, dans une certaine mesure, en seconde, dans des conditions extrêmement difficiles pour les deux groupes de joueurs. »

Et après?

Les deux équipes seront de retour en action le samedi 16 septembre à 15 heures. Bradford accueille Harrogate à Valley Parade, tandis que Grimsby voyagez dans le nord du Pays de Galles pour affronter Wrexham au STōK Cae Ras.