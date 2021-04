Salford a rejoint la Sky Bet League Two pour les barrages grâce à un vainqueur du temps d’arrêt du meilleur buteur Ian Henderson lors d’une victoire 1-0 à Bradford.

Le match se dirigeait vers un match nul et vierge lorsque Henderson a heurté la passe de Jordan Turnbull avant de couper le ballon au-dessus de la tête du gardien Sam Hornby pour marquer son 18e but de la saison et condamner les Bantams à une cinquième défaite consécutive.

Bradford a commencé brillamment et Charles Vernam a coupé par la droite avant de tester Vaclav Hladky avec un tir bas du pied gauche que le gardien tchèque a détourné pour un corner au premier poteau.

Le meilleur buteur Andy Cook et Vernam ont ensuite échangé des passes au bord de la surface de réparation avant que Cook ne voie son tir bas repoussé pour un autre corner par Hladky.

Vernam avait un tir dévié avant que Salford ne commence à constituer une menace avec une série d’attaques.

Hornby a bien fait pour bloquer le tir férocement poussé de Robbie Gotts et un entraînement d’Ashley Hunter a été bloqué dans une bouche de but bondée.

Salford était l’équipe la plus dangereuse en seconde période et Hornby a sauvé le tir de Gotts dans le virage, a tenu une tête de Turnbull sur la ligne et Brandon Thomas-Asante a vu un tir dévié pour un corner avant d’être récompensé par le vainqueur de Henderson.

La meilleure chance de Bradford en deuxième mi-temps est revenue à Callum Cooke, qui a balayé le ballon loin du centre bas de Vernam.