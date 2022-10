Braderie d’automne de Yorkville Congregational United Church of Christ ce vendredi, samedi – Shaw Local

Les acheteurs trouveront de nombreuses aubaines lors de la braderie et de la vente de pâtisseries d’automne de 9 h à 19 h 30 le vendredi 14 octobre et de 9 h à midi le samedi 15 octobre à la Yorkville Congregational United Church of Christ.

Une sélection d’articles ménagers, de jouets, de livres, de vêtements pour tous les âges, de meubles, d’outils, de décorations des fêtes, d’objets de collection, de bijoux et d’articles divers seront disponibles.

Une tradition populaire de l’événement de deux jours est la vente de pâtisseries avec un assortiment de friandises maison, qui se vendent rapidement.

Le samedi est le jour du sac lorsque les chasseurs de bonnes affaires peuvent remplir un sac d’épicerie en papier brun fourni pour 3 $. Les articles plus gros restants, qui ne rentrent pas dans un sac d’épicerie, peuvent être achetés à moitié prix.

Le port du masque est encouragé car cet événement peut être bondé.

Cet événement semestriel est une tradition de longue date à l’église. Les dames du cercle de l’église ont commencé à organiser des braderies il y a plus de 40 ans dans le bâtiment qui abrite aujourd’hui Chapel on the Green. Le produit de la vente soutiendra les programmes de l’église, les ministères, les besoins en construction et les organisations caritatives qui aident à répondre aux besoins des habitants de la région de Yorkville et au-delà.

L’église est située au 409 Center Parkway à Yorkville. Pour plus d’informations, appelez le bureau de l’église au 630-553-7308.