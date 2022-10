Braden Mann des Jets de New York étourdit le monde de la NFL avec un coup de pied de rabona

La tentative de coup de pied en jeu de Braden Mann était familière à tous ceux qui s’intéressent au football. ESPN

Le parieur des Jets de New York Braden Mann a tenté un coup de pied dans un match de la NFL dimanche qui aurait fait la fierté de l’ancienne star de Tottenham Hotspur, Erik Lamela. Adam Snavely compare la tentative de “rabona” ​​de Mann à Lamela, le principal spécialiste du football dans la technique.

Si vous parlez de football aux États-Unis, vous parlez généralement de la variété du gril. En termes de culture populaire et d’évolution de la langue, le football aux États-Unis signifie le sport en forme d’œuf plus proche du rugby, alors que le jeu mondial passe par le raccourci anglais familier du terme “football d’association”: football.

Parfois, cependant, le football et le football se heurtent de manière intéressante et inattendue. Et dimanche, le football a joué d’une manière que nous n’avions jamais vue auparavant. Les Jets traînaient les New England Patriots de cinq points et avaient encore une faible chance de gagner le match s’ils pouvaient effectuer un coup de pied en jeu (une manœuvre de football américain où l’équipe qui vient de marquer peut à nouveau recevoir le ballon dès le coup d’envoi, à condition ils peuvent saisir le ballon une fois qu’il a parcouru 10 mètres et avant que l’équipe adverse ne puisse attraper le même ballon).

Et le parieur / spécialiste des coups d’envoi des Jets, Braden Mann, a eu un coup spécial pour réussir l’improbable coup de pied en jeu: un “rabona”.

cela n’a pas fonctionné, mais j’apprécie grandement le coup de poing de Braden Mann, sa tentative derrière la jambe de tromper les Patriots avec son coup de pied en jeu pic.twitter.com/5JAbIqLQQ4 — Christian D’Andrea (@TrainIsland) 30 octobre 2022

Et maintenant, une explication est nécessaire pour la foule du football américain, si le commentaire sur le jeu est une indication. Les diffuseurs et de nombreux fans en ligne ne pouvaient que penser à appeler cela un “coup de pied derrière la jambe” ou un coup de poing, ce qui est compréhensible venant d’un pays qui a rendu des gens comme Dude Perfect riches et célèbres. Dans le monde du football, ce type de coup de pied s’appelle un rabona. C’est un peu de flair qui vient avec le poids supplémentaire d’être très embarrassant si vous essayez de l’utiliser dans un jeu et que cela ne fonctionne pas.

Peu de joueurs de football l’ont fait fonctionner pour eux aussi bien que Lamela, l’un des plus grands pratiquants de rabona au monde ces dernières années. Le milieu de terrain argentin, maintenant au club de LaLiga Sevilla, a marqué des buts en utilisant la technique à plus d’une occasion. Son plus récent succès est venu pour Tottenham lors d’un derby du nord de Londres contre Arsenal en mars de l’année dernière, une exécution si exquise qu’elle lui a valu le prix Puskas de la FIFA pour le meilleur but de l’année.

Les botteurs et les parieurs ont toujours eu une place étrange dans le football américain, et l’influence du football sur de nombreux spécialistes des coups de pied du jeu a toujours été apparente. Considérez le fait que Josh Lambo est sans doute le joueur de football américain le plus titré, le plus connu et le mieux payé de tous les temps. Si vous êtes un fan de football qui n’a jamais entendu parler de lui, c’est parce qu’il n’a fait que six apparitions professionnelles en tant que gardien de but avant de prendre sa retraite du football, est allé à Texas A&M en tant que botteur pour leur équipe de football et a finalement joué dans la NFL pendant plusieurs saisons. Son point culminant de carrière avant cela? Garder une feuille blanche lors d’un match de Coupe du monde des moins de 20 ans contre une équipe belge qui comprenait Eden Hazard et Christian Benteke.

Les botteurs connaissent le football, c’est clair. Mais passons à la question importante intégrée dans la salve de Braden Mann à travers les univers du football : était-ce une bonne rabona et a-t-elle fonctionné ?

La forme

NOOOOOON

En el partido de Patriots, el kicker de Jets se ha hecho una rabona !!!!🤯 pic.twitter.com/eGu7Pkz8x6 – Real_7MC (@Real_7MC) 30 octobre 2022

Tous les rabonas ne sont pas créés égaux. Les meilleurs représentants de la technique peuvent arracher des coups qui semblent presque aussi puissants qu’une frappe régulière, exécutant des exploits de flexibilité où toute leur jambe de frappe semble s’enrouler autour de celle sur laquelle ils se tiennent d’une manière qui ressemble presque à une illusion d’optique. D’autre part, un rabona peut entraîner le botteur atterrit face cachée sur le gazon et le ballon ne va nulle part. Nous pouvons qualifier la tentative de rabona de Mann de robuste.

Une bonne partie de la jambe de frappe de Mann passe derrière le pied de la plante afin d’exécuter la coupe vers l’avant. La forme pourrait même être considérée comme très bonne, compte tenu à quel point il est souvent difficile de frapper le ballon comme ça et de maintenir son équilibre, ce que Mann réussit à faire magnifiquement ici.

Un 𝐑𝐀𝐁𝐎𝐍𝐀 𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎 de Lamela en ce jour de 2014 ! 🤯🤯🤯#UEL | @SpursOfficial pic.twitter.com/bB8GLeLJNP — Ligue Europa de l’UEFA (@EuropaLeague) 23 octobre 2019

Il est instructif d’examiner la forme de Lamela, qui a également a marqué un rabona à longue portée contre Asteras en 2014, et comparez-le avec celui de Mann. Le rabona vous oblige à contorsionner votre corps afin de générer de l’énergie, car il s’agit essentiellement d’une contradiction entre l’élan et la mécanique du corps.

Vous pouvez voir l’acte d’équilibre similaire exécuté par Mann et Lamela, essayant de maintenir leur centre de gravité avec une hanche tournée vers l’extérieur tandis que leur tête plane dans la direction opposée. Toutes les félicitations à Mann pour sa forme de rabona – l’homme a étudié le métier.

Le coup de pied

Ainsi, comme il ressort clairement de la vidéo du coup de pied, Mann ne se rapproche nullement des niveaux de puissance et de précision de Lamela. Mais c’est là que les subtilités du football américain entrent en jeu. Il n’est pas censé le frapper aussi loin ou aussi fort qu’il le peut. Parce qu’un coup de pied en jeu doit parcourir 10 mètres avant que l’équipe qui botte puisse légalement récupérer le ballon, et que l’équipe adverse peut s’aligner à 15 mètres de l’endroit où le ballon est botté, l’équipe qui reçoit a naturellement un avantage pour atteindre le ballon. C’est la raison pour laquelle récupérer un coup de pied en jeu est si difficile à faire.

Bien qu’il existe des variantes et des jeux de tours impliqués dans les coups de pied en jeu, il y a généralement deux écoles de pensée lors de la planification d’un coup de pied en jeu : soit le lancer haut dans les airs, et donner à vos coéquipiers une chance de courir 10 mètres sur le terrain pour ce qui, espérons-le, équivaut à une chance de 50/50 de sauter et d’attraper le ballon avant que l’équipe adverse ne le fasse, ou de le frapper au sol, en espérant que le ballon surgit ou rebondit de manière irrégulière, créant des ravages alors que les joueurs essaient de savoir où le ballon rebondira ensuite.

Le coup de pied en jeu rabona des Jets, en plus d’essayer de tromper l’équipe qui reçoit sur la direction dans laquelle le coup de pied en jeu ira, est clairement destiné à rebondir sur le sol. Ce n’est donc pas le coup de pied le plus pittoresque du monde, mais il fait son travail ici.

Le résultat

C’est là que nous arrivons à la partie de l’histoire qui est un peu décevante, à moins que vous ne soyez un fan des Patriots. Le coup de pied en-jeu n’a pas réussi. Pas à distance. Les Jets n’ont pas été près de récupérer ce coup de pied malgré Mann canalisant tous ses pouvoirs de football, et les visiteurs ont gagné 22-17.

Et, de plus, il y a probablement un bon argument à faire valoir que cela aurait été un bien meilleur coup de pied en jeu si Mann n’avait pas essayé de faire un rabona. Le ballon a rebondi faiblement à quelques reprises avant de se nicher doucement dans les bras des Patriots, sans tromper personne. S’il l’avait simplement frappé normalement, il aurait probablement pu mettre un peu plus de punch derrière le coup de pied, lui donnant un saut plus gros et plus imprévisible.

Mais ce n’est pas vraiment de cela qu’il s’agit, n’est-ce pas ? Le rabona est une question de style. C’est une question de compétence. Il s’agit parfois de ne pouvoir bien frapper le ballon qu’avec un seul pied. Et dans ce cas, il s’agit de faire quelque chose que personne ne s’attend à ce que vous fassiez.

Lorsque nous regardons le coup de pied des Jets rabona à travers cette lentille, celui qui évite l’objectivisme extrême d’un binôme succès / échec et donne plutôt la priorité à la forme, à la beauté, aux vibrations pures du coup de pied, nous n’avons pas besoin d’analyser le résultat de la rabona de quelque manière que ce soit. Nous pouvons simplement apprécier ce qu’il est en soi. Qui est un coup de pied qui transcende le sport et la langue. Un beau triomphe face à la défaite. Un morceau de l’histoire du football, quel que soit le football que vous préférez.

Et tout ce qu’il a fallu, c’est un gars nommé Braden pour l’essayer.