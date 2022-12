Brad William Henke est mort à 56 ans : Orange Is The New Black et la famille de l’acteur Dexter révèle les détails de sa mort inattendue

Brad William Henke, star d’ORANGE Is the New Black, est décédé subitement plus tôt cette semaine à l’âge de 56 ans.

La star de la NFL devenue la famille de l’acteur a confirmé la triste nouvelle, révélant des détails sur comment et quand il est décédé.

Brad William Henke est décédé subitement le 28 novembre[/caption]

La famille de la star de Netflix a révélé qu’il était mort dans son sommeil[/caption]

Deadline a rapporté que Brad est décédé le 28 novembre – quelques jours seulement après les vacances de Thanksgiving.

Sa famille a déclaré au point de vente qu’il était mort dans son sommeil.

Pour l’instant, aucune cause de décès n’a été donnée.

La star n’avait pas été active sur les réseaux sociaux dans les mois qui ont précédé sa mort.

En fait, sa dernière publication sur Instagram est arrivée le 13 août et l’a montré en train de faire du “jiujitsu dans mon garage”.

Des mois plus tôt, en mai 2021, il a mis en ligne une vidéo d’un lit d’hôpital, révélant une peur de la santé déchirante.

“Hey tout le monde. Comment vas-tu? Je viens de survivre à un blocage à 90% de mon artère. J’aurais pu avoir une crise cardiaque n’importe quel jour, mais je l’ai réparée”, a-t-il déclaré avant d’exhorter les fans à “prendre soin de vous”.

Brad était surtout connu pour avoir joué dans OITNB de Netflix ainsi que pour ses rôles dans Justified et Dexter.





Le natif du Colorado a joué au football universitaire à l’Université de l’Arizona avant de devenir célèbre en tant qu’acteur.

Il a été repêché par les Giants de New York en 1989 et a ensuite joué sur la ligne défensive des Broncos de Denver, apparaissant dans le Super Bowl XXIV.

Il a pris sa retraite en 1994 et a déménagé à Los Angeles pour poursuivre sa carrière sur grand écran.

Brad a décroché des places d’invité sur ET, Chicago Hope, Silk Stockings, Nash Bridges et Arli $$, entre autres émissions.

Il a décroché son premier rôle récurrent dans une émission intitulée Nikki, avec Nikki Cox, en 2000.

Le spectacle a duré deux ans.

Il a également joué le rôle principal dans Going to California face à Sam Trammell.

Brad a eu d’autres petits rôles, y compris des spots sur CSI, Crossing Jordana et Judging Amy, et a fait des apparitions dans des émissions comme The Assassination of Richard Nixon, Me and You and Everyone We Know, Must Love Dogs, The Zodiac, North Country, Wold Trade Centre et Hollywood.

Sa grande pause est venue quand il a été choisi comme Tony Tucci sur Dexter.

Tony était un suspect de meurtre et a failli devenir une victime.

Le personnage est apparu dans quatre épisodes de la série à succès Showtime.

Il a ensuite été jeté un Bram sur Lost, apparaissant dans plus de six épisodes de 2009 à 2010.

Brad a ensuite joué Coover Bennett dans Justified et a fait des apparitions dans The Chicago Code en 2011.

De 2016 à 2018, il a joué Desi Piscatella, un agent pénitentiaire gay, sur Orange Is the New Black.

Il a partagé un prix SAG pour la performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série comique avec ses co-stars en 2017.

L’HÉRITAGE DE BRAD

L’acteur était marié et avait des beaux-enfants.

Il laisse derrière lui sa femme Sonja ainsi qu’un beau-fils appelé Aaden et une belle-fille nommée Leasa.

Brad avait également un petit-enfant nommé Amirah.

Il laisse dans le deuil sa mère Tammy et sa sœur Annette.

Son père Bill l’a précédé dans la mort.

Les hommages à la défunte star ont commencé à affluer sur Twitter peu de temps après l’annonce de sa mort.

Sur Twitter, un utilisateur a écrit : « quel acteur talentueux ! Pensées et prières à sa famille. »

Branch Out Productions a tweeté : « Nous n’avons pas de mots. Brad était un interprète brillant et un homme très gentil.

Getty

L’ancienne star de la NFL était connue pour ses rôles dans Orange Is The New Black, Dexter, etc.[/caption]

Getty

L’acteur était resté silencieux sur les réseaux sociaux dans les mois qui ont précédé sa mort[/caption]

Instagram/Brad William Henke

En mai 2021, il a révélé un problème de santé effrayant bien qu’il ne soit pas clair si cela est lié à sa mort[/caption]