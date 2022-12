Brad William Henke, acteur de “Orange Is the New Black” et ancien pro du football, est mort à 56 ans

Brad William Henke, un ancien joueur de football qui s’est tourné vers le théâtre et a joué des rôles dans “Orange Is the New Black” et “Justified”, est décédé. Il avait 56 ans.

Il est décédé paisiblement dans son sommeil mardi, a confirmé son équipe de direction à Fox News Digital.

“Brad était une personne merveilleuse et gentille qui avait une véritable passion pour le théâtre”, a déclaré Sheree Cohen dans un e-mail. “Nos pensées vont à sa femme et à sa famille en ce moment.”

La carrière d’acteur de Henke a commencé en 1996, mais son premier grand rôle a été dans la sitcom “Nikki” au début des années 2000. Il a travaillé sur “Lost” et est apparu sur “CSI” en plus de travailler dans des films.

Henke a joué des rôles dans “Must Love Dogs”, “World Trade Center” et “Pacific Rim”.

Il a récemment joué le rôle du capitaine Don Kubiak dans un épisode de “Law & Order: SVU”.

Le joueur de ligne défensive a été repêché pour la première fois par les Giants de New York en 1989 après avoir joué au football universitaire à l’Université de l’Arizona.

Henke a continué à jouer pour les Broncos de Denver et est apparu dans le Super Bowl XXIV. La star du football a pris sa retraite en 1994 après avoir subi de multiples blessures. Il a déménagé à Los Angeles dans l’espoir de commencer une carrière d’entraîneur, mais s’est plutôt retrouvé dans l’industrie hollywoodienne après avoir assisté à un casting commercial pour les “grands gars”, selon cette famille.

Henke laisse dans le deuil sa mère Tammy, sa sœur Annette, sa femme Sonja, son beau-fils Aaden, sa belle-fille Leasa, son petit-fils Amirah, des centaines d’amis, d’acteurs et d’étudiants. Il a été précédé dans la mort par son père, Bill, à qui il a rendu hommage avec son nom professionnel.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.