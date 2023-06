Brad Treliving explique pourquoi les Maple Leafs ramènent Sheldon Keefe, ce qui vient ensuite

NASHVILLE – Sheldon Keefe connaissait très bien le directeur général des Maple Leafs de l’époque, Kyle Dubas, lorsqu’il a été embauché comme entraîneur des Leafs après une longue histoire ensemble à Sault Ste. Marie et avec les Marlies de Toronto.

Brad Treliving ? Pas tellement.

Cela explique pourquoi Treliving a estimé qu’il était impératif qu’il passe du temps – beaucoup de temps – à apprendre à connaître Keefe avant de déterminer que Keefe, comme on le soupçonnait depuis longtemps, reviendra en tant qu’entraîneur des Leafs la saison prochaine. Treliving a déclaré avoir rencontré Keefe pendant environ 17 heures sur une période de quatre à cinq jours ce mois-ci. Ils ont appris à se connaître, ont discuté de stratégie, se sont penchés sur la vidéo et ont parlé de l’équipe et des joueurs – les bons et les mauvais probablement.

« C’était difficile et probablement inconfortable à certains moments », a déclaré Treliving mardi. « Je pense qu’il a un esprit brillant. Il est ouvert au changement. Il est fort dans ses convictions, mais il ne pense pas non plus qu’il a toutes les réponses.

Cela suit les quatre saisons de Keefe dans le travail où ses deux plus grandes forces étaient peut-être la créativité et la flexibilité, une ouverture à tout et à rien. Cela a conduit à toutes sortes de succès en saison régulière pour les Leafs, mais seulement un seul tour remporté en quatre séries éliminatoires.

Parfois, ce penchant pour l’activité, voire la suractivité, a nui aux Leafs en séries éliminatoires, tout comme, plus surprenant étant donné le talent et le succès de la saison régulière, le jeu offensif de l’équipe.

Et assez intéressant, Treliving a déclaré: « Il pourrait y avoir un petit changement dans notre façon de jouer. »

En ramenant Keefe pour une cinquième saison, Treliving parie que Keefe peut continuer à grandir et à s’adapter avant tout en séries éliminatoires et tirer encore plus, beaucoup plus, de ses meilleurs joueurs quand cela compte vraiment. Keefe a déjà montré que ses équipes peuvent tuer en saison régulière. Ce sont les séries éliminatoires où encore et encore ses équipes ont échoué.

Treliving a mentionné ce que vous pourriez appeler sa théorie du deuxième emploi par rapport à Keefe – qu’une personne pourrait avoir plus de succès dans son travail la deuxième fois. Un bénéfice d’expérience. Oui, c’est toujours le premier poste d’entraîneur-chef de Keefe dans la LNH. Mais Treliving deviendra son deuxième directeur général, ce qui signifie une voix et une perspective différentes d’en haut.

« Parfois, un peu de nouveau, un peu de fraîcheur peut aider », a déclaré Treliving. « Un peu de changement. »

L’une des considérations que Treliving a dû avoir pour déterminer l’avenir de Keefe est de déterminer qui exactement les Leafs auraient obtenu pour le remplacer. En bref, qui était là-bas qui pourrait faire un meilleur travail que Keefe, qui a remporté plus de 60% de ses matchs de saison régulière derrière le banc des Leafs et les a guidés vers le deuxième tour pour la première fois depuis 2004. (Peu de progrès évidemment, mais certains.) Les Leafs auraient dû proposer une mise à niveau prête à l’emploi.

Le candidat le plus évident aurait été Joel Quenneville, trois fois vainqueur de la Coupe Stanley à Chicago, qui a également toutes sortes de bagages en ce moment et un chemin de retour incertain vers la LNH.

Treliving a déclaré que les Leafs trouveraient une prolongation pour Keefe (ou pas?) À une date ultérieure. Une prolongation fera-t-elle quelque chose pour renforcer la sécurité d’emploi de Keefe ? Difficile de voir comment. Si les Leafs, disons, n’ont pas réussi à dépasser le deuxième tour encore une fois au printemps prochain, Keefe ne restera probablement pas dans les parages – prolongation ou non.

Treliving a réitéré que les Leafs aimeraient prolonger Auston Matthews dès que possible, c’est-à-dire le 1er juillet. Il a également exprimé le désir d’assurer l’avenir à long terme de William Nylander avec l’équipe, dissipant tout doute sur la volonté des Leafs de rester dans l’entreprise Nylander maintenant qu’il était en charge.

La chronologie, bien sûr, rend les choses intéressantes.

Une clause de non-échange de 10 équipes entrera en vigueur dans le contrat actuel de Nylander, qui a encore un an, le même jour de juillet où il pourra signer la prolongation. Ce qui rend au moins possible que si Treliving ne croit pas pouvoir trouver un terrain d’entente avec Nylander d’ici là ou peu de temps après, les Leafs pourraient devoir explorer un échange (ou laisser Nylander jouer son contrat actuel). Que font les Leafs, par exemple, si l’agent de Nylander, Lewis Gross, insiste pour un contrat avec un plafond atteint ou supérieur à 10 millions de dollars par an ?

Tout en notant que les Leafs n’étaient pas enclins à faire un échange juste pour faire un échange, Treliving n’a pas carrément nié cette possibilité.

« Notre objectif est strictement de le faire signer », a déclaré Treliving à propos de Nylander. « (Mais) vous parlez toujours (aux autres équipes). C’est le boulot. Le travail du manager est de s’assurer a) que vous savez ce qui se passe dans la ligue et b) (qu’y a-t-il) des moyens d’améliorer votre équipe, peu importe qui c’est.

En d’autres termes, Treliving n’exclut rien. Publiquement en tout cas. Il a également minimisé l’idée que le noyau – à savoir Matthews, Nylander, John Tavares et Mitch Marner – avait été assuré de son retour, une sorte de garantie apparente faite avant son embauche par son patron, Brendan Shanahan.

« Je ne pense pas qu’il y ait jamais d’assurances dans ce secteur », a déclaré Treliving.

C’est peut-être simplement une posture. C’est peut-être lié aux pourparlers contractuels, dans le cas de Nylander en particulier. Ou peut-être qu’il n’est pas prêt à s’enfermer dans quoi que ce soit à ce stade, si tôt dans son mandat.

Et pourtant, l’intention ouverte de Treliving d’étendre Matthews et Nylander signale certainement que les Leafs sont enclins à revenir sur le même noyau (avec le même entraîneur) la saison prochaine. Cela ou traiter Marner, qui sera éligible à sa propre prolongation l’été prochain et qui a une clause de non-mouvement entrant en vigueur le 1er juillet.

« Je suis convaincu que nous allons faire signer les deux joueurs jusqu’à preuve du contraire », a déclaré Treliving à propos de Matthews et Nylander. «Et j’espère que c’est (le 1er juillet). Si ce n’est pas le cas, nous continuerons à y travailler.

Treliving a clairement été actif.

L’Athlétisme Pierre Lebrun a rapporté que les Leafs s’étaient renseigné auprès des Sharks au sujet d’Erik Karlsson et Treliving a concédé des discussions avec Craig Conroy, son successeur à Calgary qui détient plusieurs joueurs (Elias Lindholm surtout) qui pourraient intéresser les Leafs.

Karlsson a encore quatre ans sur son contrat à un plafond de 11,5 millions de dollars. Il vient de remporter son troisième trophée Norris. Il a également eu 33 ans fin mai. En bref, une possibilité risquée et très haussière. Les Leafs devraient évidemment déplacer certaines choses pour qu’un coup de circuit comme celui-ci fonctionne, bien que les Sharks conserveraient sûrement de l’argent sérieux dans tout type de transaction liée à Karlsson.

Une défensive qui mettait en vedette Karlsson sur le côté droit d’une paire et Morgan Rielly sur le côté gauche d’une autre a un attrait évident. Avec la volonté de Keefe d’être audacieux, vous pouvez même imaginer que les Leafs trottent même Karlsson et Rielly ensemble à certains moments.

Les Leafs ont manqué de jus offensivement au-delà de Rielly (12 points) en séries éliminatoires.

Cela dit, ajouter un autre plafond énorme, même réduit, en plus de Matthews (11,6 millions de dollars), Tavares (11 millions de dollars), Marner (10,9 millions de dollars), Rielly (7,5 millions de dollars) et Nylander (6,9 millions de dollars) ferait les Leafs encore plus lourds qu’ils ne le sont déjà – en supposant qu’aucun de ces gars-là ne déménage dans un tel accord. Et c’est avant que de nouvelles offres coûteuses n’entrent en vigueur pour Matthews, Nylander et bientôt Marner. (L’accord de Tavares sortira des livres après la saison 2024-25.)

Les chiffres de Treliving resteront actifs cette semaine à Nashville. Il a dit que l’approche des Leafs en agence libre, qui débutera samedi, serait dictée par ce qui se passerait (échanges?) Au cours des prochains jours.

Parmi les décisions, il y a sûrement ce qu’il faut faire de Matt Murray, qui a encore un an sur son contrat après une première saison en proie à des blessures avec les Leafs.

Treliving a déclaré qu’il croyait que les Leafs avaient « trois bons gardiens de but, de très bons gardiens de but » en Murray, Ilya Samsonov et Joseph Woll.

Peut-être que le plus intéressant était le point de vue du directeur général sur Woll, qui, a-t-il noté, a terminé la saison sur un niveau relativement élevé. « J’ai appris parfois que ces jeunes gars, parfois, qui finissent bien – (cela) ne signifie pas nécessairement que le départ va être bon », a-t-il déclaré.

Les Leafs sont-ils donc engagés envers Woll en tant que numéro 2 avant la saison prochaine? Woll a besoin de dérogations pour retourner dans les Marlies, alors voilà. Samsonov a également besoin d’un nouvel accord.

Il est fort probable, bien sûr, que Murray aille ailleurs.

« Comme toute autre chose, nous serions ouverts à examiner différentes choses », a déclaré Treliving, faisant sans aucun doute référence à un échange impliquant Murray. « Mais si à la fin de la journée, nous allons au camp et que nous avons trois bons gardiens, c’est bon pour nous, c’est comme ça que je vois les choses. »

Peu probable, mais possible.

Les Leafs pourraient bien lier leur choix de première ronde à Murray dans un échange avant le repêchage ou utiliser ce choix pour obtenir plus d’aide prête à l’emploi. « S’il y a quelque chose qui a du sens pour déplacer le choix, nous le ferions », a-t-il déclaré à propos de la 28e sélection. « Mais à un moment donné, il faut remettre des courses dans les placards. »

Plus de perspectives dans le système en d’autres termes.

On ne s’attend pas à ce que Treliving soit assis à la table des Leafs au repêchage lorsque le premier tour commencera mercredi. Il devra attendre que les Flames utilisent la 16e sélection pour s’asseoir avec son nouveau front office dans l’une des bizarreries les plus étranges d’un repêchage de mémoire récente – un directeur général qui ne siège pas avec son équipe.

Treliving n’a pas été impliqué dans les préparatifs du repêchage des Leafs.

Ce qui signifie que les Leafs, curieusement, adopteront une approche centrée sur Dubas lors du repêchage – avec Treliving comme directeur général et Keefe comme entraîneur.

(Photo du haut : Andrew Francis Wallace / Toronto Star via Getty Images)