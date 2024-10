Brad Schwartz succédera à Dennis Miller

La CW bouleverse sa C-suite.

Le réseau de diffusion appartenant à Nexstar verra son président Dennis Miller quitter, a annoncé la société. Le chef du divertissement de la CW, Brad Schwartz, s’attendait à lui succéder, a déclaré une personne proche du dossier.

La décision est surprenante, puisque Miller a signé l’année dernière une prolongation de contrat pluriannuelle qui l’aurait maintenu au sommet du réseau jusqu’en 2027. Miller quittera son poste à la fin du mois et restera en tant que conseiller jusqu’à la fin du mois. fin 2024.

Miller a été un grand moteur de la poussée de la CW dans le sport, à commencer par le golf LIV l’année dernière, avec le football universitaire et le basket-ball, NASCAR et WWE NXT rejoignant également sa programmation.

« J’ai été aux premières loges au cours de 11 années remarquables chez Nexstar et j’ai apprécié traverser cette période de transformation importante pour le réseau », a déclaré Miller dans un communiqué. « Avec certaines des audiences les plus élevées que la CW ait connues depuis des années et des contrats à long terme avec une gamme de sports en direct haut de gamme, l’avenir de la CW semble très prometteur. »

Schwartz, quant à lui, a transformé la programmation de The CW pour la rendre plus rentable afin que l’entreprise puisse atteindre ses objectifs de rentabilité. Lorsque Nexstar a acquis l’entreprise (pour pratiquement rien) en 2022, elle a présenté un plan pour la rendre rentable d’ici 2025.

« Je suis convaincu que sous la direction de Brad, la CW ne manquera pas une miette », a écrit le président des réseaux Nexstar, Sean Compton, au personnel mercredi. « Avec la formidable équipe qu’il a aidé à constituer et la nouvelle programmation qui commence à trouver un écho auprès des téléspectateurs, la CW est prête à connaître encore plus de succès. »

Dans une interview avec Le journaliste hollywoodien plus tôt cette année, Schwartz a indiqué que l’entreprise progressait vers cet objectif, mais a refusé de s’engager sur le calendrier 2025.

« Nous avons amélioré nos bénéfices de 100 millions de dollars cette année. Je pense que nous avons amélioré nos bénéfices de plus de 200 millions de dollars en deux ans. Donc cette équipe tourne vraiment à plein régime », a-t-il déclaré. « Nous avons connu trois trimestres consécutifs de croissance des audiences. Et nous le faisons plus efficacement et nous le faisons avec une équipe plus petite. Et c’est gentil de notre part contre les titans. Nous sommes les outsiders et tout se passe très bien. Je pense donc que si nous continuons sur cette voie, et si nous jouons un peu de Moneyball et diffusons du très bon contenu, le faisons efficacement et continuons à augmenter nos audiences – et maintenant que nous avons ajouté, vous savez, une quantité incroyable de sports , 500 heures de sport à partir de zéro, tout cela nous pousse dans la bonne direction.

« Nous avons eu de la chance lorsque Dennis a accepté de quitter le conseil d’administration de Nexstar pour diriger la transformation de The CW », a déclaré Perry Sook, président-directeur général de Nexstar. « Au cours de son mandat, il a mis en place une nouvelle équipe de direction au sein de la CW, qui a élargi l’attrait de sa programmation et amélioré la valeur de ses affiliations à la fois pour Nexstar et nos partenaires. La CW étant désormais bien placée pour connaître un succès continu, nous sommes heureux de permettre à Dennis de relever de nouveaux défis. Nous sommes reconnaissants pour ses conseils au sein du conseil d’administration de Nexstar et à la tête de The CW, et nous lui souhaitons le meilleur.

Dans un e-mail adressé mercredi aux employés de CW, Miller a écrit qu’avec une « voie claire vers la rentabilité », « c’est maintenant le moment idéal pour confier les rênes à mon collègue et ami de longue date Brad Schwartz ».

« Vous avez tous joué un rôle important dans une transformation importante pour la CW », a-t-il écrit. « Même si le changement peut parfois être cahoteux et inconfortable, c’est la seule voie à suivre dans l’environnement médiatique d’aujourd’hui. J’ai la chance d’avoir connu un si grand nombre d’entre vous tout au long de mon parcours et les interactions régulières, les débats, les discussions et la camaraderie ultime que nous avons construits ensemble me manqueront. Après avoir siégé pendant huit ans au conseil d’administration de Nexstar et supervisé pendant deux ans The CW, je pense que vous êtes désormais dans une position enviable pour continuer à construire un cinquième réseau de diffusion incroyablement précieux. Un réseau dont vous pouvez tous être très fiers. Et même si cette fois, je regarde depuis les coulisses ou depuis un siège, je soutiendrai votre succès chaque jour.