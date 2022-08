Brad Pitt sort des pas de danse sur le tapis rouge de “Bullet Train”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Brad Pitt s’est amusé lors d’une apparition sur le tapis rouge pour promouvoir son dernier film d’action, “Bullet Train”.

Pitt, 58 ans, portait un costume vert menthe avec une chemise sarcelle en dessous alors qu’il se mettait à danser lors de l’apparition sur le tapis rouge devant le Regency Village Theatre.

Sony Pictures a mis en ligne une vidéo TikTok au ralenti de Pitt exécutant le mouvement de danse de style ballet devant le casting de “Bullet Train”. La star de cinéma a sauté dans les airs et s’est retournée pendant que ses co-stars l’applaudissaient.

Le casting de “Bullet Train” était présent à Los Angeles avant la sortie du film vendredi.

Le film – qui met également en vedette Sandra Bullock, Joey King, Zazie Beetz et Bad Bunny – suit cinq assassins qui ont tous été assignés à des missions distinctes mais connectées. Pitt joue le rôle de “Ladybug”, un assassin malchanceux déterminé à bien faire son travail.

Au cours des dernières semaines, Pitt a exposé son sens de la mode dans le monde entier lors des apparitions promotionnelles du nouveau film.

Avant une projection du film à Berlin, Pitt a été aperçu sur le tapis rouge dans une jupe marron avec une veste assortie et une chemise boutonnée en lin. Il a lié le look avec des bottes de combat et des lunettes de soleil marron.

« Quelle était la raison pour laquelle tu as choisi un kilt ce soir ? La Presse associée demanda Pitt.

“La brise,” répondit Pitt avec un sourire.

Lors de la séance photo à Berlin, Pitt arborait un look similaire en lin. Il a associé un haut en lin rose doux à fermeture éclair avec un pantalon rose légèrement plus foncé et un t-shirt blanc qui exposait une chaîne en or.

À Paris, la star de “Once Upon a Time in Hollywood” a été vue vêtue d’orange alors qu’il posait pour des photos avec la Tour Eiffel en toile de fond. Fidèle au thème du lin, Pitt portait une veste orange vif, avec un pantalon rapiécé et un haut orange brûlé à col en V.

Les utilisateurs des médias sociaux sont devenus fous des derniers looks de Pitt.

“Brad Pitt portant la même tenue dans une couleur différente est emblématique”, a déclaré un fan a écrit.

“comment peux-tu nous faire ça ?” un autre utilisateur a écrit aux côtés d’images de la tenue de costume orange de Pitt.