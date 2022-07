Brad Pitt “sort à nouveau” près de six ans après la séparation d’Angelina Jolie – Hollywood Life

Voir la galerie





L’un des pères célibataires les plus sexy de Los Angeles n’est autre que Brad Pitt. Trois ans après qu’un juge a statué sur Brad, 58 ans, et Angelina Jolie légalement célibataire, le Train à grande vitesse star vit sa “meilleure vie”, selon PERSONNES. Brad “a un grand groupe d’amis artistiques à Los Angeles avec qui il traîne”, rapporte la publication, ajoutant qu’il replonge également ses orteils dans la piscine de rencontres. Brad “sort, mais n’est pas dans une relation sérieuse”, rapporte PERSONNES.

Depuis qu’Angie, 47 ans, et Brad se sont séparés en 2016, il a fait l’objet d’une multitude de rumeurs d’amour. Un rapport a affirmé que lui et Lykke Li sortaient « en secret ». Alia Shawkat était autrefois liée de manière romantique à Brad, quelque chose dont elle révélerait plus tard qu’il “n’avait aucune conscience”. Il y avait aussi des rapports selon lesquels Brad et Journée de l’Andra sortaient ensemble, ce qui l’a surprise car elle a révélé en 2021 que “nous ne nous sommes jamais rencontrés”. Brad avait également une relation amoureuse avec le Dr. Neri Oxmanmême si cela semblait être une autre rumeur.

Les rumeurs sont devenues si mauvaises que Brad en a plaisanté en acceptant le Golden Globe du meilleur second rôle masculin dans un film en 2020. “Je voulais amener ma mère”, a déclaré Brad, “mais je ne pouvais pas parce que toutes les femmes que je suis à côté à, ils disent que je sors. À ce moment-là, la caméra s’est déplacée vers Jennifer Anistonl’ex de Brad et une autre personne qui était autrefois “liée de manière romantique” à Brad.

Brad aurait également «vivé sa meilleure vie dans les circonstances», selon PERSONNES. La Club de combat star “a ses films, il a [Château Miraval], et il a les autres passions. Il aime l’architecture, il aime la créativité…. Il apprécie vraiment Miraval et y a toujours reversé les bénéfices. Brad et Angelina ont acheté la cave de rosé en 2008. Angelina a vendu sa participation en 2021 à l’oligarque russe Youri Shefler. Brad a poursuivi son ex pour arrêter la vente.

En juin, Brad a accusé Angie de lui avoir “intentionnellement fait du mal” avec la vente. “Jolie a poursuivi puis consommé la prétendue vente en secret, gardant délibérément Pitt dans l’ignorance et violant sciemment les droits contractuels de Pitt”, lisent les documents obtenus par HollywoodLa Vie. “Ce faisant, Jolie a cherché à s’emparer des bénéfices qu’elle n’avait pas gagnés et des retours sur un investissement qu’elle n’avait pas fait. De plus, par le biais de la prétendue vente, Jolie a cherché à faire du mal à Pitt.