Brad Pitt « sort » à nouveau mais pas dans une « relation sérieuse » des années après sa séparation d’Angelina Jolie : rapport

Brad Pitt est à nouveau à la recherche d’une relation amoureuse et de “sortir ensemble” après son divorce avec son ex-femme Angelina Jolie, mais ne cherche pas une “relation sérieuse”.

L’acteur de 58 ans, qui a fait la promotion de son dernier film, “Bullet Train”, en Europe, “vit sa meilleure vie dans ces circonstances”, selon le magazine People.

“Il a un grand groupe d’amis artistes à Los Angeles avec qui il traîne”, a déclaré l’initié. “Il sort, mais n’est pas dans une relation sérieuse.”

Un représentant de Pitt n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Pitt et Jolie ont été déclarés légalement célibataires par un juge en 2019, près de trois ans après avoir demandé le divorce en invoquant des différences irréconciliables.

L’ancien couple est parent de Maddox, 20 ans, Pax, 18 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh, 16 ans et des jumeaux de 14 ans, Vivienne et Knox.

“Brad dîne avec ses jeunes enfants quand ils sont tous à Los Angeles. Comme les enfants sont plus âgés maintenant, ils ont leur propre vie et leurs propres amis”, a déclaré la source. “Brad a toujours une assez bonne relation avec eux.”

Ils ont ajouté : “Brad a ses films, il a Miraval, et il a ces autres [passions]. Il aime l’architecture, il aime la créativité. Il vit sa meilleure vie dans les circonstances.”

On pensait auparavant que Pitt était lié au musicien Lykke Li, tandis que Page Six a confirmé qu’il était sorti avec le mannequin Nicole Poturalski en 2020.

La fin de son mariage avec Jolie est restée une discussion controversée car il a récemment poursuivi la star de “Maléfique” pour avoir vendu 50% de sa participation dans leur propriété du domaine et vignoble français du XVIIe siècle à Correns, le Château Miraval. Pitt et Jolie se sont également mariés sur le domaine viticole français de 1 400 acres en 2014, qui produit un rosé de renommée internationale.

Les nouvelles allégations ont été formulées dans une plainte mise à jour déposée en juin contre Jolie devant la Cour supérieure de Los Angeles, demandant à un juge d’annuler l’accord qui a fait du milliardaire russe Yuri Shefler et de sa société un copropriétaire de l’entreprise familiale de Pitt.

Pitt et Jolie ont acheté le domaine en 2008 pour 25 millions d’euros et ont convenu de ne jamais vendre leurs intérêts respectifs sans le consentement de l’autre, selon des documents judiciaires.

“Le vignoble est devenu la passion de Pitt – et une activité rentable, car Miraval, sous la direction de Pitt, est devenu une entreprise mondiale de plusieurs millions de dollars et l’un des producteurs de vin rosé les plus réputés au monde”, a écrit son avocate, Laura Brill, dans le costume.

Pitt s’est associé à Marc Perrin, un vigneron français en 2013. Leur premier vin, Miraval Rosé 2012, est épuisé : 6 000 bouteilles sont parties en cinq heures.

Wine Spectator a classé la bouteille de Brangelina parmi les 100 meilleurs vins de 2013 – le premier rosé à faire la coupe.

Pitt avait accepté de racheter Jolie en 2021 et les ex en guerre avaient même convenu d’un prix – mais cela a changé en mai après qu’un juge a rendu une décision modifiant leur accord de garde en faveur de Pitt, selon la poursuite.

Le côté de Jolie a brusquement mis fin aux négociations. En octobre 2021, Pitt a appris pour la première fois dans un communiqué de presse que Jolie avait vendu sa moitié de l’entreprise à Shefler, le principal actionnaire de SPI Group, un mammouth du vin et producteur de spiritueux et distributeur surtout connu pour la marque de vodka Stolichnaya.

L’homme d’affaires a fait une offre sur l’entreprise en 2016 lorsque le couple première séparation offrant 60 millions d’euros et un jet privé fortement réduit pour adoucir le pot – mais Pitt l’a repoussé.

“Jolie avait ainsi vendu [her shares] pas seulement à un étranger, mais à l’étranger même avec qui Pitt et Miraval avaient refusé de traiter”, allègue le procès, qualifiant Shefler d'”oligarque russe controversé”.

Rebecca Rosenberg de Fox News a contribué à ce rapport.