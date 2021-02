La fille de Brad Pitt, Shiloh, aurait snobé son père en supprimant son nom de famille de son profil secret sur les réseaux sociaux.

Le divorce de l’acteur hollywoodien de 57 ans avec Angelina, 45 ans, semble se diriger vers les tribunaux alors qu’ils débattent les détails de la garde de leurs enfants.

Alors que les six enfants du couple vivent avec Angelina dans son manoir de Los Angeles, ils auraient des contacts réguliers avec Brad car ils partagent les responsabilités parentales.

Il semblerait qu’il pourrait y avoir une torsion dans la queue de la bataille pour la garde, après que Shiloh, 14 ans, ait décidé de supprimer le nom Pitt de son profil de réseau social.

On pense que Shiloh est le plus proche de Brad parmi les enfants, donc l'abandon de son nom de famille serait un coup dur pour l'acteur.







(Image: Getty Images pour SBIFF)



Une source a déclaré: «C’est un énorme camouflet envers Brad et un signe qu’il pourrait perdre Shiloh au profit d’Angelina.

«Même si elle ne voulait sûrement pas dire de mal, [it’s] un vrai coup de pied dans les dents. «

L’initié a ajouté que Brad « vit et respire pour ces enfants » et que « la famille est tout pour lui. Donc, cela doit faire mal, c’est sûr. »

Cela n’a pas toujours été harmonieux pour Brad et ses enfants, car il a eu des retombées avec son fils Maddox, 19 ans, dans les derniers mois de son mariage avec Angelina.

Les deux hommes auraient été aux prises avec un vol de retour de France et Brad a été accusé d’avoir été « verbalement abusif » envers Maddox, qui avait 15 ans à l’époque.

Une source a déclaré à People à l’époque que Brad était « ivre et qu’il y avait eu une dispute entre lui et Angelina ».

Ils ont ajouté: « Personne n'a été physiquement blessé. »







(Image: Getty Images)



L’initié a expliqué: « Brad est entré en contact avec Maddox dans la région de l’épaule, et il n’y avait absolument aucune blessure physique. »

Brad et Angelina partagent les jumeaux Maddox, Pax, 16 ans, Zahara, 15 ans, Shiloh, 14 et 12 ans Vivienne et Knox.

Ils se battent pour la garde de leurs six enfants depuis 2016.

Il a été rapporté que « Brad demande que la garde 50/50 soit mise en place et reste en place », mais il est en désaccord avec Angelina sur son style parental.

