Photo : Brad Pitt se sent hanté par les souvenirs d’enfance d’Angelina Jolie

Selon certaines informations, Brad Pitt aurait pris un peu de temps loin de Los Angeles et pour une bonne raison.

Selon un nouveau rapport de En contact chaque semainece père de six enfants regrette de ne plus être entouré de ses enfants, qu’il partage avec sa femme Angelina Jolie. C’est la principale raison pour laquelle il a déménagé en France et a abandonné la Sin City.

« À Los Angeles, Brad était hanté par le fait d’être si proche de ses enfants et pourtant si loin », a commencé une source.

Il est pertinent de mentionner ici que Brad et Angelina partagent six enfants, Maddox, 22 ans, Pax, 20 ans, Zahara, 19 ans, Shiloh, 17 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 15 ans.

La source a également expliqué qu’il espérait que cet éloignement de ses enfants éloignés lui permettrait de soulager son stress mental.

« Il dit maintenant qu’un changement d’environnement pourrait être ce dont son esprit a besoin », a expliqué la confidente, avant de poursuivre, « au moins jusqu’à ce qu’ils recommencent à vouloir passer du temps avec lui. »

Cela survient après qu’un initié a déclaré Étoile que leurs enfants sont frustrés par leurs batailles continuelles.

Selon une source interne au média, les enfants du duo sont « fatigués de voir leur mère et leur père se battre ».

« Cela a dominé leur vie pendant la majeure partie d’une décennie », ont-ils ajouté.