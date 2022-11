Brad Pitt se rapproche d’un nouvel intérêt romantique avec qui il sort depuis “quelques mois”: il “l’aime vraiment”

Brad Pitt s’est rapproché d’une nouvelle flamme signalée le week-end dernier lors d’un rendez-vous.

Dimanche, la star de “Bullet Train” et Ines de Ramon, 32 ans, qui travaille dans l’industrie de la joaillerie, ont été aperçus ensemble à Los Angeles devant l’Orpheum Theatre avant de se rendre à l’intérieur pour un concert de Bono. Ils ont été rejoints par Cindy Crawford, son mari Rande Gerber et Sean Penn.

L’homme de 58 ans semblait tenir de Ramon près de lui, la serrant dans ses bras et lui tenant la main à l’extérieur du théâtre par la froide soirée du sud de la Californie.

Les deux hommes se sont habillés avec désinvolture pour le spectacle du leader de U2, avec Pitt portant un pull gris, un jean et un chapeau et de Ramon portant un pantalon en cuir, un T-shirt blanc avec une veste à carreaux.

JOHNNY DEPP ET AMBER HEARD, BRAD PITT ET ANGELINA JOLIE : LES PLUS NASTES SPLITS ET LES IMPACTS SUR LA PUISSANCE DES STARS À HOLLYWOOD

Le couple “se fréquente depuis quelques mois” et “Brad l’aime beaucoup”, a rapporté le magazine People, citant une source proche d’elle.

Une source qui connaît Pitt a ajouté : “Ines est mignonne, marrante et énergique. Elle a une super personnalité. Brad aime passer du temps avec elle.”

De Ramon était auparavant marié à la star de “Vampire Diaries” Paul Wesley avant de se séparer plus tôt cette année.

Pitt et de Ramon se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un ami commun, mais “ce n’est pas une relation exclusive”, a déclaré le deuxième initié.

De Ramon travaille en tant que responsable de la vente en gros chez Anita Ko Jewelry, qui sert des stars comme Hailey Bieber et Kourtney Kardashian. Elle et Wesley ont annoncé la décision “mutuelle” de mettre fin à leur mariage de trois ans en septembre.

Pitt, qui était le plus récemment lié avec désinvolture au mannequin Emily Ratajkowski, a divorcé d’Angelina Jolie après cinq ans de mariage en 2019.

La séparation désordonnée du couple a entraîné les stars dans une bataille juridique contre un domaine viticole français qu’ils ont acheté ensemble et des allégations selon lesquelles il l’aurait agressée physiquement, elle et leurs enfants, alors qu’il était ivre lors d’un vol privé en 2016. Il nie les allégations.

L’acteur de “Once Upon a Time…in Hollywood” s’est également séparé de son ex-femme Jennifer Aniston avant que lui et Jolie ne sortent en couple en 2005. Pitt et Jolie ont admis plus tard être tombés amoureux sur le tournage de “Mr. and Mrs. Smith” alors qu’il était encore marié à Aniston, mais affirment qu’ils n’avaient pas eu de liaison.

Pitt et Aniston ont réussi à rester en bons termes depuis leur séparation très médiatisée. Ils se sont mariés de 2000 à 2005.