Brad Pitt s’adresse à Angelina Jolie qui affirme avoir “étouffé” l’un de leurs enfants

Brad Pitt s’adresse réclamations explosives d’Angelina Jolie que l’actrice oscarisée “a étouffé l’un des [their] enfants et en a frappé un autre au visage » lors d’un vol en 2016.

La prétendue dispute, dans laquelle “Pitt a attrapé Jolie par la tête et l’a secouée” et à un autre moment “a versé de la bière sur Jolie… de la bière et du vin rouge sur les enfants”, dit Jolie dans des documents judiciaires, aurait conduit la maléfique star de demander le divorce quelques jours plus tard.

L’ancien couple de la liste A est depuis lors dans une âpre bataille juridique pour leur mariage, la garde de leurs six enfants et leurs biens partagés.

L’avocate de Pitt, Anne Kiley, raconte maintenant E ! Nouvelles: “Brad est propriétaire de tout ce dont il est responsable depuis le premier jour, contrairement à l’autre côté, mais il ne possédera rien de ce qu’il n’a pas fait. Il a été victime de toutes sortes d’attaques personnelles et de fausses déclarations.

“Heureusement, les différentes autorités publiques que l’autre partie a essayé d’utiliser contre lui au cours des six dernières années ont pris leurs propres décisions indépendantes. Brad continuera de répondre devant le tribunal comme il l’a toujours fait.”

L’incident présumé a fait l’objet d’une enquête par le Département des services à l’enfance et à la famille de Los Angeles et le FBI à l’époque, mais les deux affaires ont été classées sans qu’aucune accusation ne soit portée contre Pitt.