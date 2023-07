Brad Pitt respecte les pilotes de F1 et de sensations fortes à Silverstone

Brad Pitt n’a pas tari d’éloges et de respect pour la Formule 1 et, en particulier, pour les pilotes dimanche après avoir passé le week-end en leur compagnie pour le tournage du Grand Prix de Grande-Bretagne.

La star de cinéma hollywoodienne a déclaré à Sky Sports F1 que le paddock et le sport dans son ensemble avaient accueilli et adopté le projet de film F1 encore inconnu soutenu par Apple dans lequel il joue.

« Je passe le meilleur moment de ma vie », a-t-il déclaré, après avoir couru lui-même sur la piste.

« Je suis un peu étourdi en ce moment ! C’est cool d’être ici. On rigole tellement. C’est le moment de ma vie.

« En faire partie de cette manière ? Pour raconter notre histoire ? Tout le monde a été cool avec nous, les équipes nous ont ouvert leurs portes, la FIA a été très utile, la F1 et Stefano Domenicali. Tout le monde a été incroyable. »

Et il a reçu un accueil chaleureux de la part des pilotes lorsque lui et le réalisateur Joseph Kosinski se sont joints au briefing des pilotes avant la course.

Le septuple champion Lewis Hamilton de Mercedes, producteur exécutif du film, a déclaré que c’était « probablement le meilleur briefing des pilotes que nous ayons jamais eu ».

Dans le film, Pitt joue un pilote vétéran qui rejoint une équipe de F1 représentée à Silverstone par une 11e équipe fictive sur la grille, avec un garage et un pit-bay aux côtés de Ferrari.

Utilisant des voitures de Formule 2 converties par Mercedes, les «voitures du film» ont pris place sur la grille de la course et ont couru une partie du tour de formation avant le départ du Grand Prix.

Ils étaient conduits par les anciens pilotes Craig Dolby et Luciano Bachetta.

Mercedes George Russell a déclaré que partager l’espace avec Pitt avait été une expérience surréaliste.

« C’est l’un de ceux que vous voyez pour la première fois une superstar mondiale – c’est assez surréaliste. Ce n’est que lorsque vous arrivez à être avec ces personnes, que ce soit Tom Cruise, Brad Pitt ou Roger Federer, que vous reconnaissez qu’ils ne sont que des êtres humains normaux.

«Il plaisantait et passait un bon moment et c’était vraiment l’un des garçons. Je suis tellement excité de voir ce que fait le film. »

Charles Leclerc de Ferrari et Pierre Gasly d’Alpine étaient parmi les pilotes ravis de leur chance de passer du temps avec Pitt, mais le champion du monde en titre Max Verstappen a déclaré qu’il était moins qu’impressionné.

« Je pense qu’ils vont utiliser des plans de tout le monde, en termes de caméras embarquées et autres », a-t-il déclaré. «Je ne peux absolument pas être dérangé par ça.

« En fin de compte, un film est toujours fait pour créer un peu de spectacle parce que, bien sûr, tout ne sera pas réel, mais je pense que tout va bien. En fait, je ne suis pas tellement dedans. »

