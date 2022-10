Brad Pitt repéré à Los Angeles après qu’Angelina Jolie a fait des déclarations explosives

Brad Pitt a été aperçu en train de quitter un immeuble de bureaux de Los Angeles mardi, le jour même où son ex-femme Angelina Jolie l’a accusé d’avoir étouffé l’un de leurs enfants lors d’un vol tristement célèbre en 2016.

Pitt, 58 ans, peut être vu en train de sortir du gratte-ciel avec des lunettes de soleil, une chemise et un pantalon en jean. La star de “Once Upon a Time in Hollywood” tenait son téléphone dans sa main droite.

La bataille judiciaire des ex en conflit au sujet d’un domaine viticole français qu’ils ont acheté ensemble en 2008 s’est intensifiée mardi lorsque Jolie, 47 ans, l’a frappé avec une plainte croisée alléguant qu’il l’avait attaquée, elle et leurs six enfants, sur le vol de nuit de la France à Los Angeles.

Une fois dans les airs, Pitt aurait tiré Jolie dans la salle de bain et “l’a secouée, puis l’a attrapée par les épaules et l’a secouée à nouveau avant de la pousser contre le mur de la salle de bain”, selon les journaux.

ANGELINA JOLIE ACCUSE BRAD PITT D’ÉTOUFFER UN DE LEURS ENFANTS DANS UNE PLAINTE CROISÉE EXPLOSIVE

L’actrice de “Maléfique” dit qu’il a également versé de la bière sur elle et “de la bière et du vin rouge” sur leurs enfants, qui avaient alors entre 8 et 15 ans.

“Pitt a étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage” alors qu’ils tentaient de protéger leur mère pendant la prise de bec, selon les documents déposés à la Cour supérieure de Los Angeles.

BRAD PITT APPELLE LA VENTE DE LA PARTICIPATION D’ANGELINA JOLIE DANS LA VIGNE FRANÇAISE “VINDICTIVE”: POURSUITE

Une fois qu’ils ont atterri, Jolie a dit à la star de “Fight Club” qu’elle et les enfants allaient à l’hôtel. Cinq jours plus tard, Jolie a demandé le divorce – mais la dissolution de leur mariage et le différend sur la garde traînent depuis des années.

Un représentant de Pitt n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire, mais une source proche de la star a déclaré à Fox News Digital que les allégations étaient fausses.

“Elle continue de ressasser, de réviser et de réimaginer sa description d’un événement qui s’est produit il y a six ans en ajoutant des informations complètement fausses à chaque fois qu’elle ne parvient pas à obtenir ce qu’elle veut”, a déclaré la source.

Pitt a poursuivi son ex-femme en février, l’accusant d’avoir secrètement vendu ses parts dans le domaine viticole français Château Miraval à l’oligarque russe présumé Yuri Shefler de le groupe Stoli pour le contrarier après avoir reçu une décision de garde défavorable.

Jolie dit dans le dernier dossier qu’elle avait prévu de vendre ses actions à Pitt, mais que les négociations avaient échoué à cause de son insistance pour qu’elle signe un accord de non-divulgation l’empêchant de discuter publiquement des abus présumés.