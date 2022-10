Brad Pitt rencontre le PDG de la Formule 1 et les chefs d’équipe lors d’un Grand Prix des États-Unis étoilé

L’acteur Brad Pitt a fait une apparition samedi au Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas, pour un apparent voyage d’affaires.

Pitt, 58 ans, a été vu sur le Circuit des Amériques en train de parler à plusieurs autres noms notables, dont le pilote de course britannique Lewis Hamilton.

Il a fait des recherches pour son prochain film de Formule 1 produit à Hamilton.

L’acteur a également été aperçu en train de discuter avec Stefano Domenicali, PDG de Formula One Group, Bobby Epstein, président du Circuit of the Americas, et plusieurs chefs d’équipe alors qu’ils discutaient du tournage du film entre les week-ends de course l’année prochaine.

LE NEVEU DE MICHAEL SCHUMACHER, LÉGENDE F1, FRACTURE LA COLONNE VERTÉBRALE DANS UNE ÉPAVE EFFRAYANTE

Parmi les autres stars à qui Pitt s’est entretenu au cours du week-end à Austin, citons le PDG d’Apple Tim Cook, le musicien Pharrell Williams, le patron de Mercedes Toto Wolff et le producteur de “Top Gun: Maverick” Jerry Bruckheimer.

MAX VERSTAPPEN CONCLUT LE CHAMPIONNAT DE F1 AVEC UNE VICTOIRE RAPIDE PAR LA PLUIE AU JAPON

Quant à la course de dimanche, le double champion du monde Max Verstappen a remporté le Grand Prix et son équipe Red Bull a décroché le titre des constructeurs de Formule 1. Hamilton a terminé deuxième derrière Verstappen.

“C’était difficile… J’ai dû me battre à nouveau pour avancer. Nous avons tout donné aujourd’hui”, a déclaré Verstappen après la course.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le week-end étoilé a également été suivi par la légende de la NBA Shaquille O’Neal, l’acteur Ross Butler et les musiciens Ed Sheeran et Madison Beer.