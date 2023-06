Brad Pitt qualifie la vente par Angelina Jolie de sa part de vignoble de « préjudiciable » – Hollywood Life

Voir la galerie





« Comme il sera démontré au procès, [Angelina] Jolieles actions de étaient illégales, gravement et intentionnellement préjudiciables [Brad] Pitt et s’enrichissant injustement », lit un document déposé à la Cour supérieure de Los Angeles, selon Daily Mail. Ce document rapporté, la dernière volée de la guerre juridique entre Brad, 59 ans, et Angelina, 47 ans, affirme que Pitt n’a appris que Jolie vendait sa part du Château Miraval – un célèbre vignoble français – que par le biais d’un communiqué de presse. L’ancien couple « tous deux ont convenu de ne jamais vendre leur part sans l’autorisation de l’autre », rapporte DM.

L’ancien couple a acheté le Château Miraval, un domaine de 35 chambres et un vignoble en 2008 pour 28,4 millions de dollars. C’est dans ce vignoble qu’Angie et Brad se sont mariés en 2014 lors d’une cérémonie qui comprenait leurs enfants : Maddox, Zahara, Pax, Shiloet des jumeaux Vivienne et Knox. Angie a vendu sa part à un oligarque russe Youri Shefler, propriétaire de Stolinchnaya (Stoli). Pitt affirme que la vente de Jolie lie le château à la Russie, ainsi que « ses lois homophobes et l’invasion de l’Ukraine », écrit Daily Mail. Dans une demande reconventionnelle, Jolie a accusé Pitt de répandre des mensonges en affirmant que Yuri est « un allié de Vladimir Poutine.”

HollywoodLa Vie a contacté les camps de Brad Pitt et d’Angelina Jolie pour obtenir des commentaires.

« La seule chose que la plainte reconventionnelle de Jolie obtient, c’est qu’elle et Pitt ont acheté Château Miraval comme » foyer aimant pour leurs six enfants « , aurait déclaré le dernier document juridique de Pitt. « Comme indiqué dans la deuxième plainte modifiée des demandeurs, Pitt et Jolie avaient un engagement mutuel et contraignant, reflété par leur conduite et leurs déclarations l’un à l’autre au fil du temps, qu’ils maintiendraient Miraval ensemble et, le moment venu, qu’ils vendraient leurs intérêts séparément qu’avec le consentement de l’autre ».

La plainte de Pitt accuse également Anglie, « bien que soutenant les efforts de Pitt au nom de la famille, n’a fait aucun du travail nécessaire au succès de Miraval », par Courrier quotidien. « Au lieu de cela, elle a permis à Pitt d’injecter de l’argent et des capitaux propres dans l’entreprise en s’appuyant sur sa promesse de maintenir Miraval ensemble, ainsi que sur les droits contractuels que sa société holding Nouvel lui devait. Au moment de leur séparation, l’investissement de Pitt dépassait celui de Jolie de près de 50 millions de dollars.

Vers la fin de leur mariage, Angelina aurait convenu que diviser l’entreprise de 68% à 38%, en sa faveur, était une décision juste. « Mais à l’été 2021, au milieu d’un différend houleux sur la garde des enfants avec Pitt, Jolie a mis fin à ces discussions et a secrètement prétendu vendre une participation de 50% dans la maison familiale et l’entreprise familiale à Tenute del Mondo », lit-on dans le document. « Tenute del Mondo fait partie du conglomérat de spiritueux affilié à la Russie Stoli Group, qui est détenu et contrôlé par le milliardaire Yuri Shefler. Shefler, qui a été désigné comme « oligarque de la Fédération de Russie » par le Département du Trésor américain, avait précédemment cherché à acheter Miraval, et Pitt l’avait refusé.

« Pitt a appris la vente putative de Jolie à Stoli par le biais d’un communiqué de presse annonçant que Stoli était » ravi d’avoir un poste aux côtés de Brad Pitt en tant que conservateurs « du rosé Miraval », indique le document. « C’était à dessein : Jolie a collaboré en secret avec Shefler et ses associés pour poursuivre puis réaliser la prétendue vente, s’assurant que Pitt serait tenu dans l’ignorance alors que Stoli et Jolie violaient sciemment les droits contractuels de Pitt et Mondo Bongo et forçaient un étranger à La maison familiale de Pitt.

Brad et Angie tentent de démêler leurs finances depuis leur séparation en 2016. La cave et sa vente/propriété restent le plus gros problème entre les anciens amoureux.

