Brad Pitt qualifie de “vindicatif” la vente de la participation d’Angelina Jolie dans un domaine viticole français : procès

Brad Pitt a invoqué la guerre en Ukraine dans son dernier procès contre l’ex-femme Angelina Jolie pour le contrôle du Château Miraval – un domaine viticole français que le couple possédait autrefois en copropriété qui a accueilli leurs noces en 2014 et produit un Rosé de renommée internationale.

Le couple est impliqué dans la lente et désagréable dissolution de leur relation depuis 2016, lorsque Jolie, 47 ans, a demandé le divorce de Pitt, 58 ans, et la garde de leurs six enfants.

La longue saga juridique de l’ancien couple puissant d’Hollywood s’est transformée en un différend désordonné sur la propriété du domaine et du vignoble français du XVIIe siècle à Correns.

La star de “Fight Club” a accusé son ex-femme d’avoir secrètement vendu sa participation de 50% dans son entreprise bien-aimée à un prétendu oligarque russe et magnat des spiritueux – une décision “vindicatif et illégal” qui, selon lui, a été stimulée par une décision de garde défavorable qu’elle reçu l’année dernière.

Les nouvelles allégations ont été formulées dans une plainte mise à jour déposée en juin contre Jolie devant la Cour supérieure de Los Angeles, demandant à un juge d’annuler l’accord qui a fait du milliardaire russe Yuri Shefler et de sa société un copropriétaire de l’entreprise familiale de Pitt.

Il s’est envolé pour Rome la semaine dernière pour rendre visite à ses jumeaux de 14 ans le jour de leur anniversaire. Jolie est avec leur progéniture en Italie pour le tournage de “Sans sang”. Pitt a récemment parlé de prosopagnosie – une condition qui rend difficile la reconnaissance des visages.

Château Miraval

La romance vouée à l’échec des acteurs a commencé comme un scandale en 2004 lorsqu’ils se sont rencontrés sur le tournage de “Mr. & Mrs Smith” alors que Pitt était encore marié à Jennifer Aniston.

Le couple a acheté Château Miraval ensemble en 2008 pour 25 millions d’euros et a convenu de ne jamais vendre leurs intérêts respectifs sans le consentement de l’autre, selon des documents judiciaires.

“Le vignoble est devenu la passion de Pitt – et une activité rentable, car Miraval, sous la direction de Pitt, est devenu une entreprise mondiale de plusieurs millions de dollars et l’un des producteurs de vin rosé les plus réputés au monde”, a écrit son avocate, Laura Brill, dans le costume.

Jolie, de son propre aveu, était peu impliquée dans l’entreprise commerciale – profitant du domaine comme une retraite familiale, où elle a séjourné avant la naissance de leurs jumeaux en 2008, et où le couple s’est marié en 2014.

Le château de 35 chambres, qui dispose d’un studio d’enregistrement professionnel, d’une vue imprenable sur les vignes et d’un lac privé, se trouve sur 1800 acres.

Pitt s’est associé à Marc Perrin, un vigneron français, en 2013. Leur premier vin, Miraval Rosé 2012, s’est vendu : 6 000 bouteilles ont été vendues en cinq heures.

Wine Spectator a classé la bouteille de Brangelina parmi les 100 meilleurs vins de 2013 – le premier rosé à faire la coupe.

Dans les années qui ont suivi, l’entreprise s’est diversifiée, produisant du champagne et d’autres vins.

“Les produits Miraval sont maintenant vendus dans plus de 65 pays différents”, a écrit Brill, remerciant Pitt d’avoir créé une entreprise extrêmement prospère qui vaut maintenant des centaines de millions de dollars.

Accord de mauvaise foi

Pitt avait accepté de racheter Jolie en 2021 et les ex en guerre avaient même convenu d’un prix – mais cela a changé en mai après qu’un juge a rendu une décision modifiant leur accord de garde en faveur de Pitt, selon la poursuite.

Le côté de Jolie a brusquement mis fin aux négociations. En octobre 2021, Pitt a appris pour la première fois dans un communiqué de presse que Jolie avait vendu sa moitié de l’entreprise à Shefler, le principal actionnaire de SPI Group, un gigantesque producteur et distributeur de vins et spiritueux surtout connu pour la marque de vodka Stolichnaya.

L’homme d’affaires a fait une offre sur la société en 2016 lorsque le couple s’est séparé pour la première fois, offrant 60 millions d’euros et un jet privé à prix très réduit pour adoucir le pot – mais Pitt l’a repoussé.

“Jolie avait ainsi vendu [her shares] pas seulement à un étranger, mais à l’étranger même avec qui Pitt et Miraval avaient refusé de traiter”, allègue le procès, qualifiant Shefler d'”oligarque russe controversé”.

Shefler a maintenant tenté de “prendre le contrôle de Miraval” avec l’aide de son homme de main Alexey Oliynik, contactant les distributeurs et discutant des contrats sans la permission de l’acteur, selon le dossier.

“Associations toxiques”

La “marque soigneusement affinée” de Miraval a également été durement touchée par le lien avec Shefler, qui serait connu pour “des tactiques commerciales impitoyables et des relations commerciales controversées”, indique le procès.

L’avocat de Pitt a décrit la prise de contrôle comme un “complot dirigé par Jolie” pour forcer l’acteur à s’associer avec un “étranger aux associations et aux intentions toxiques”.

“Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, l’assureur de Miraval a demandé l’assurance que Shefler n’est pas aligné sur Poutine”, indique le dossier, notant le boycott des produits Stolichnaya et l’appel du gouvernement ukrainien à des sanctions contre le baron de l’alcool.

Depuis le début de la guerre, la vodka Stolichnaya est renommé Stoliet Shefler a insisté sur le fait que le produit est fabriqué en Lettonie, pas en Russie, où il s’est heurté au président Vladimir Poutine et a été exilé. Il vit avec sa femme, un mannequin de Victoria’s Secret, à Genève, en Suisse.

L’avocat de Pitt a qualifié la marque Stoli de “responsabilité internationale massive” qui pourrait couler l’entreprise familiale de l’acteur qu’il a “cultivée pendant plus de dix ans”.

Pitt, qui nomme Jolie, Shefler, Oliynik et leurs sociétés respectives, allègue une rupture de contrat et d’autres réclamations et poursuit en annulation de l’accord, pour des dommages-intérêts punitifs et compensatoires en plus des frais juridiques.

Trois jours après que Depp a déposé sa plainte révisée, le groupe Stoli, sous SPI Group Holding Limited, a publié un communiqué de presse minimisant le conflit et insistant sur le fait que le seul rôle de Shefler dans l’entreprise est “celui d’un investisseur”.

“Notre accord avec Brad Pitt est de faire du château un lieu où l’art et le vin ne font qu’un avec le plus incroyable des studios de musique”, lit-on dans le communiqué, faisant référence au Château Miraval. “Dans ce partenariat, chacun des partenaires sera gagnant.”

L’avocat de Pitt a déclaré dans son procès qu’il n’y avait pas un tel accord. Les avocats de Jolie et Shefler n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Sarah Rumpf et Haley Chi-Sing ont contribué à ce rapport.