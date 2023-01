Brad Pitt prend un bain de soleil avec sa petite amie aux seins nus Ines de Ramon au Mexique au milieu de plans de “semi-retraite”

Brad Pitt et sa petite amie Ines de Ramon ont commencé 2023 avec le bronzage.

L’acteur de “Bullet Train”, âgé de 59 ans, a montré ses abdos tout en profitant du soleil à Cabo San Lucas lors d’un voyage du Nouvel An dans le sud avec sa principale dame.

Ines a choisi de sauter les lignes de bronzage et est allée seins nus pour la journée de détente au bord de la piscine alors qu’elles rattrapaient toutes les deux une lecture légère au bord de l’eau.

BRAD PITT ENVISAGE UNE “SEMI-RETRAITE” APRÈS LA VENTE D’UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS UNE SOCIÉTÉ DE PRODUCTION : RAPPORT

Le lauréat de l’Oscar portait une paire de caleçons bleu turquoise et a montré son arsenal de tatouages ​​​​avec de l’encre sur ses abdominaux et son torse tout en se promenant torse nu au bord de la piscine.

Ses cheveux blonds foncés emblématiques étaient portés sur le côté et il protégeait ses yeux des rayons du soleil de Baja avec une paire de lunettes de soleil.

Ines, qui travaille avec Anita Ko Jewelry, une marque préférée des célébrités basée à Los Angeles, portait un simple sarong bleu autour de la taille après avoir plongé dans la piscine.

L’ANNÉE SAUVAGE DE BRAD PITT : DES POURSUITES AUX ALLÉGATIONS D’ABUS ET UNE NOUVELLE RELATION

Leur relation a été confirmée en novembre, des mois après que la bijoutière se soit séparée de son ex-mari, l’acteur de “Vampire Diaries”, Paul Wesley. Wesley et de Ramon ont été mariés pendant trois ans.

Pitt et de Ramon ont d’abord déclenché des rumeurs de romance alors qu’ils étaient repérés à un double rendez-vous avec Cindy Crawford et Rande Gerber lors d’un concert de Bono.

“Ce n’est pas une relation exclusive”, avait déclaré à l’époque une source proche de Pitt au magazine People. “Ines est mignonne, amusante et énergique. Elle a une grande personnalité. Brad aime passer du temps avec elle.”

JOHNNY DEPP ET AMBER HEARD, BRAD PITT ET ANGELINA JOLIE : LES PLUS NASTES SPLITS ET LES IMPACTS SUR LA PUISSANCE DES STARS À HOLLYWOOD

Pitt a peut-être encore plus de temps pour l’amour dans sa vie après avoir récemment vendu une participation majoritaire de 60 % dans sa société de production, Plan B Entertainment, au groupe français Mediawan pour 300 millions de dollars.

“Brad a décidé qu’il voulait vivre une vie paisible à l’avenir et décide à quoi ressemble la “semi-retraite” pour lui”, a déclaré une source à Page Six.

“Une chose qu’il a décidée, c’est qu’il continuera probablement à jouer”, a révélé la source, avant d’avertir que Pitt se retirerait probablement d’autres entreprises commerciales.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Pitt a lancé un ligne de soins de la peau sans genre Le Domaine, l’année dernière, et maintenant propriétaire, Château Miraval, une cave lucrative dans le sud de la France au centre de sa bataille de divorce controversée.

“Bien que Brad ait consacré beaucoup de temps aux différents [businesses based out of the French estate, Chateau Miraval, he bought with Angelina Jolie]et ses autres intérêts comme l’architecture, il est absolument engagé dans sa carrière cinématographique”, a partagé une autre source. “Il ne quitte pas Hollywood.”

Une autre source a allégué un récit légèrement différent pour Pitt, racontant Page six, “Il envisage de quitter Hollywood et de déménager en France et de faire son vignoble et son art et de fabriquer des meubles … Il veut juste vivre en paix.”

Pitt joue actuellement aux côtés de Margot Robbie, Olivia Wilde et Tobey Maguire dans “Babylone”.

Plan B a un certain nombre de projets en cours, mais le prochain grand film de Pitt est un film encore sans titre sur les courses de Formule 1.