Brad Pitt « pousse » à voir des enfants bien que les choses soient « hostiles » avec Angie – Hollywood Life

Brad Pitt ne laisse pas passer sa relation conflictuelle avec son ex, Angelina Jolie, affecter sa relation avec leurs enfants. Brad, 58 ans, « pousse pour voir » leurs enfants — Shilo16, Zaharajumeaux de 17 et 14 ans Vivienne et Knox – « le plus souvent possible où qu’ils se trouvent dans le monde », Nous hebdomadaire rapports. L’initié de la publication a noté que Brad « s’est envolé pour l’Italie pour l’anniversaire des jumeaux, et cela signifiait beaucoup pour eux », avant d’ajouter que Brad « a fait tout un plat de Shiloh le jour de son 16e anniversaire ». [birthday].”

Angie, 47 ans, et Brad partagent également Maddox21 et 18 ans Pax (dont l’âge signifie qu’ils sont légalement adultes et peuvent choisir de passer ou non du temps avec Brad.) Brad, selon Nous hebdomadaire, « chérit chaque instant qu’il passe avec les enfants. Il adore être parent et a essayé de tirer le meilleur parti d’une situation délicate compte tenu de l’hostilité avec Angelina.

Brad a récemment parlé de sa fierté pour Shiloh alors qu’elle poursuit ses intérêts pour la danse. “Cela apporte une larme à l’œil”, a-t-il déclaré lors de la première à Los Angeles de Train à grande vitesse. Brad a qualifié la danse de Shiloh de “très belle” et qu’il “les aime pour trouver leur propre chemin, trouver des choses qui les intéressent, trouver leur propre voix et s’épanouir”.

Alors que Brad entretient une relation avec ses enfants, sa relation avec Angelina continue de se détériorer. En juin, Brad et son équipe juridique ont déposé des documents accusant Angie d’avoir cherché à infliger un “préjudice” à Pitt en vendant leur domaine viticole Château Miraval de plusieurs millions de dollars à un oligarque russe. Youri Sheflerpropriétaire de l’entreprise qui fabrique la vodka russe Stolichnaya (alias Stoli.) Elle aurait vendu sa moitié de la cave à Yuri, qui a depuis pris ses distances avec le président russe, Vladimir Poutine, et son régime après l’invasion de l’Ukraine.

Jolie a poursuivi puis conclu la prétendue vente en secret, gardant délibérément Pitt dans l’ignorance et violant sciemment les droits contractuels de Pitt », a écrit l’équipe de Brad dans les documents juridiques. “Ce faisant, Jolie a cherché à s’emparer des bénéfices qu’elle n’avait pas gagnés et des retours sur un investissement qu’elle n’avait pas fait. De plus, par le biais de la prétendue vente, Jolie a cherché à faire du mal à Pitt. Jolie savait et avait l’intention que Shefler et ses affiliés essaieraient de contrôler l’entreprise que Pitt avait construite et de saper l’investissement de Pitt dans Miraval. Et tout comme Jolie l’avait imaginé, c’est exactement ce que Shefler a fait.”

Brad prétend qu’Angie n’avait pas le droit de vendre ses actions sans lui offrir le droit de refus. Donc, ces deux-là se battent actuellement devant le tribunal. Angie était apparemment liée à l’assignation à comparaître de Brad aux SAG Awards 2022, auxquels il n’a pas assisté.