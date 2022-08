Brad Pitt porte une tenue verte pour la première de ‘Bullet Train’ à Los Angeles – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Qui a besoin d’un smoking quand on peut porter un pantalon baggy vert et une Adidas jaune moutarde ? Brad Pitt a secoué un tel look pour la première de Train à grande vitesse au Regency Village Theatre de Los Angeles lundi (1er août). Après avoir eu un “moment rose” lors des premières précédentes, Brad, 58 ans, l’a changé en optant pour un look vert dépareillé. Son pantalon et sa veste surdimensionnés étaient d’un vert fougère uni, tandis que sa chemise mélangée à une touche de bleu pour offrir un peu de contraste. Quoi vraiment se démarquait, cependant, était l’Adidas jaune vif sur ses pieds, chacun portant un ensemble de rayures rouge foncé.

Lorsque Brad est arrivé, il portait un masque de protection orange et des lunettes de soleil avec des verres aigue-marine. Lorsqu’il est arrivé sur le tapis rouge, Brad a abandonné le masque et les lunettes de soleil avant de s’amuser. Il a plaisanté avec sa co-vedette Logan Lerman (qui a opté pour un polo classique et un pantalon noir) et a pris des photos avec son manager de longue date, Cynthia Pett-Danteavant de rejoindre le reste du casting et de l’équipe pour une photo de groupe.

Brad utilise le Train à grande vitesse premières sous forme de défilés de mode colorés. À Paris, Brad s’est habillé dans une version orange de son costume vert, associant le look lin à une chemise rouille foncée (il passera plus tard à un look sombre pour l’événement réel). A Berlin, il a porté du rose pendant un Train à grande vitesse photocall. Plus tard, pour la première allemande, Brad a enfilé une chemise rose avec une veste marron et une jupe assortie. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait décidé de porter cette jupe/kilt, Brad a répondu : « La brise, la brise.

Pour la première à Londres, Brad s’est habillé de couleurs sombres – une chemise marron et un blazer noir – mais sa dent ébréchée a attiré l’attention de tout le monde. Il manquait une pièce à l’un de ses mordeurs avant, et on ne sait pas quand ni comment il a souffert de ce dilemme dentaire. Cependant, Brad n’a pas laissé cela ruiner son humeur et a continué à se prélasser dans la lueur de son nouveau film.

Train à grande vitesse met en vedette Brad dans le rôle de Ladybug, un “assassin malchanceux déterminé à faire son travail pacifiquement après un trop grand nombre de concerts qui ont déraillé”, selon Deadline. Cependant, sa dernière mission le place sur une “course de collision avec des adversaires mortels du monde entier – tous avec des objectifs connectés, mais contradictoires – sur le train le plus rapide du monde”.

David Leitch a réalisé le film basé sur le livre du même nom de Kotaro Isaka (adapté par Zak Olkewicz). Le reste du casting comprend Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio, Masi Oka, Logan Lerman, Karen Fukuhara, Sandra Bullock, et Zazie Beetz.