Brad Pitt porte une tenue rose pour le photocall de ‘Bullet Train’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Presse d’action/Shutterstock

Ce n’est pas encore mercredi, mais Brad Pitt porte du rose quand même ! L’acteur de 58 ans a montré qu’il aimait la couleur claire, car il a porté beaucoup de vêtements avec ces derniers temps. Il a porté un survêtement rose pastel lors d’un photocall pour son dernier film Train à grande vitesse à Berlin, en Allemagne, le mardi 19 juillet. Il avait l’air heureux de célébrer la sortie de son dernier film.

Plus à propos Brad Pitt

Le survêtement rose clair de Brad avait quelques couleurs supplémentaires, avec une fermeture éclair vert vif et une petite bordure jaune autour du col. Il a porté la tenue sur un t-shirt blanc, avec une paire de baskets à glissière assorties, qui avaient l’air très confortables. La Il était une fois dans la star d’Hollywood également accessoirisé avec des lunettes de soleil Aviator élégantes pour la séance photo sur le toit.

Brad a également posé aux côtés de son Train à grande vitesse directeur David Leitch et co-stars Kelly McCormick, Brian Tyree Henry, et Aaron Taylor-Johnson. Ils avaient tous l’air super à la mode dans leurs tenues pour le photocall, avant la sortie du film en août.

Brad Pitt, Joey King et bien d’autres assistent à l’avant-première de ‘Bullet Train’ : Galerie

Ce n’est pas la seule tenue rose récente que Brad a portée. Il portait une chemise de couleur rouge argile avec un masque rose saumon lorsqu’il est arrivé à Rome pour célébrer ses jumeaux Knox et Chez Vivienne 14e anniversaire plus tôt en juillet. Lors d’un autre événement faisant la promotion du nouveau film à Paris, il portait également un t-shirt rose clair sous un costume en lin orange, ce qui se voyait mieux dans un selfie qu’il a pris avec ses co-stars.

En plus de ses vêtements aux couleurs plus pastel, Brad a porté des looks plus sombres lors des apparitions sur le tapis rouge pendant Train à grande vitesse. Lorsqu’il est arrivé à l’avant-première parisienne, il a enfilé un costume gris foncé sur un t-shirt plus clair. Ce devait être une tenue légère, car il a également utilisé le temps pour montrer certains de ses mouvements lorsqu’il a donné un coup de pied sur le tapis rouge.