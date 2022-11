Brad Pitt porte les cheveux lissés en arrière et un costume noir pour les questions-réponses sur “Babylon” – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : Fernando Ramales / BACKGRID

Brad Pitt, 58 ans, a montré son incroyable style lors de sa dernière apparition publique ! L’acteur portait un costume noir avec un maillot de corps blanc, une écharpe noire et des lunettes de soleil alors qu’il participait à un événement spécial de questions-réponses pour son nouveau film, Babyloneà New York, NY, le 16 novembre. Il a également eu les cheveux lissés en arrière et a secoué des poils sur le visage alors qu’il coiffait son look avec des bottes.

Plus à propos Brad Pitt

La dernière apparition hunky de Brad survient le jour même où il a fait la une des journaux pour avoir été vu traîner avec Paul Wesleyl’ex-femme de, Inès de Ramon29. Les deux étaient à un bono concert ensemble dimanche soir et semblaient assez proches lorsqu’ils ont été photographiés à l’extérieur. Ils avaient tous les deux l’air élégants dans des tenues décontractées, y compris un jean bleu, une veste grise, un t-shirt blanc et un chapeau fedora en daim marron pour Brad, et un pantalon en cuir, un haut court blanc et une veste en flanelle noire pour Ines.

En plus de traîner seuls, ils ont été aperçus en train de se mêler à d’autres amis célèbres, notamment Cindy Crawford, Rande Gerber, Sean Pennet Vivi Nevo. L’amusement a eu lieu à l’Orpheum Theatre de Los Angeles, en Californie, il n’est donc pas trop surprenant que de nombreux membres de l’élite hollywoodienne aient été vus. Ils semblaient tous passer un bon moment en entrant et en sortant de la salle.

On ne sait pas si Brad et Ines sont plus que des amis ou non, mais leur lieu de rencontre a définitivement suscité l’intérêt des fans. Selon certaines rumeurs, le célibataire aurait divers intérêts amoureux potentiels, y compris le mannequin Emily Ratajkowskidepuis son divorce avec Angelina Jolie, mais n’a pas semblé s’engager dans une relation amoureuse à long terme. La talentueuse star a tendance à être assez privée quand il s’agit de sa vie amoureuse, alors sa dernière sortie avec Ines a été un peu une surprise.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Ines et son ex Paul ont annoncé leur séparation il y a tout juste deux mois. C’était apparemment une décision “mutuelle” pour eux de se séparer et avait eu lieu cinq mois auparavant. « La décision de se séparer est mutuelle et est intervenue il y a 5 mois. Ils demandent la confidentialité en ce moment », ont déclaré leurs représentants PERSONNES à l’époque.