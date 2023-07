Brad Pitt porte des lunettes de soleil aviateur sur le tournage du nouveau film ‘Apex’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Images de sport automobile / SplashNews.com

Vieillir avec grâce apparaît comme un art de Brad Pitt. Alors qu’il ne reste que 5 mois avant son 60e anniversaire, la star oscarisée ne ralentit en rien, et il a l’air très heureux de cette façon. Sur le tournage de son nouveau film de Formule 1, Sommet, Brad est sorti dans des teintes miroir et ses cheveux ébouriffés lors du tournage du Grand Prix de Grande-Bretagne le 6 juillet.

Se pavanant dans un blouson aviateur en jean bleu à l’hippodrome de Silverstone dans le Northamptonshire, en Angleterre, on dirait que Brad aurait pu aussi sortir du tournage de son film de 2008 L’Etrange histoire de Benjamin Button, un rôle dans lequel il portait également des lunettes de soleil d’aviateur alors qu’il se promenait à moto.

Alors que ce film devrait trouver Brad derrière une voiture de course au lieu d’un vélo, il met également la touche finale à son autre nouveau film, loupsoù il retrouvera son Océans co-star et bon ami, George Clooney. Et si sa carrière professionnelle bat son plein, sa vie personnelle est encore plutôt une montagne russe.

À la hausse, les choses semblent aller de pair avec sa nouvelle romance privée, si vous lisez le fait que sa petite amie supposée Inès de Ramon est « porte un collier avec une initiale ‘B' », et les rapports disent qu’elle est « vraiment en » lui. Bien sûr, puisqu’ils gardent les choses privées, il est difficile d’en dire beaucoup plus maintenant, mais peut-être qu’une fois ces films sortis, ce certain quelqu’un sera sur son bras.

D’autre part, Brad est toujours dans une bataille guerrière avec son ex-femme et mère de ses enfants Angelina Jolie. Les derniers développements concernent leurs désaccords juridiques sur Château Miraval et sa vente de ses actions de la société. « Comme il sera démontré au procès, [Angelina] Les actions de Jolie étaient illégales, gravement et intentionnellement préjudiciables [Brad] Pitt et s’enrichissant injustement », lit-on dans un document déposé à la Cour supérieure de Los Angeles, obtenu par HollywoodLife.

