Brad Pitt portait une jupe sur le tapis rouge du “Bullet Train” à Berlin pour sentir “la brise”

Brad Pitt dit que son choix de porter une jupe sur le tapis rouge pour la première de “Bullet Train” à Berlin était moins une déclaration de mode et plus une question de battre la canicule européenne étouffante.

« Quelle était la raison pour laquelle tu as choisi un kilt ce soir ? La Presse associée demanda Pitt.

“La brise,” répondit Pitt avec un sourire.

L’acteur de 58 ans a porté un blazer en lin marron assorti avec un ourlet en lambeaux pour compléter sa jupe jusqu’aux genoux.

Alors que Pitt avait l’air complètement à l’aise avec sa tenue, les médias sociaux explosaient de commentaires.

Une paire de chaînes dépassait du col ouvert de sa chemise boutonnée saumon ample.

Il a rassemblé tout son ensemble avec une paire de grosses bottes cargo noires, des lunettes de soleil en écaille de tortue et quelques bagues aux doigts.

La star de “Once Upon A Time In Hollywood” portait ses cheveux blonds emblématiques ébouriffés sur le côté et était pour la plupart rasé de près, à l’exception d’une barbiche en chaume.

“Le nombre de personnes qui ont perdu la tête parce que Brad Pitt portait une jupe à une première et a dit qu’elles ne le respectaient plus ne se souvient probablement pas des années 90”, a écrit l’utilisateur de Twitter @deirdrestatham à côté d’un collage de photos de la star de Tinseltown portant divers robes colorées.

“J’imagine que les médias sociaux seront extrêmement calmes à propos de Brad Pitt portant une jupe à une première de film, mais je dirai tout de suite que j’adore ça”, a écrit @MhairiHunter.

Un autre utilisateur a écrit : “Brad Pitt normalise les hommes portant des jupes sur son dernier tapis rouge. Bravo, Brad.”

Un utilisateur des médias sociaux était un peu confus, écrivant : “Brad Pitt porte une jupe sur le tapis rouge et j’abandonne officiellement d’essayer de donner un sens à ce qui se passe.”

Un autre fan de Twitter a ajouté des commentaires sur la mode.

“Brad Pitt portait une jupe en public et les mecs font sauter un joint” Vous ne pouvez pas appeler ça une jupe. C’EST UN KILT !” Pour votre information, ce n’est pas parce qu’un gars porte une jupe que c’est un kilt. Un kilt est un type spécifique de jupe. Et ce morceau de tissu marron qu’il portait ? Pas un kilt. “

Ses tenues lors de la tournée de presse européenne de son dernier film ont attiré l’attention des fans qui ont célébré son sens du style et son approche ludique.

Pitt a porté un costume couleur sorbet à Paris ce week-end alors qu’il posait sous la Tour Eiffel.

Il est resté avec la palette pastel pour un autre appel photo avec ses co-stars en Allemagne et portait un cardigan aux tons blush avec un pantalon assorti.

“Bullet Train”, qui met également en vedette Sandra Bullock, Joey King, Zazie Beetz et Bad Bunny, suit cinq assassins qui ont tous été assignés à des missions distinctes mais connectées. Pitt joue le rôle de “Ladybug”, un tueur à gages malchanceux déterminé à bien faire son travail.

La production de Sony Pictures sortira en salles le 5 août.