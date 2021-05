Brad Pitt obtient la garde conjointe des enfants, Angelina Jolie s’oppose à la décision alors qu’elle poursuit son combat juridique

Dans le dernier développement, après près de 5 ans de bataille juridique pour obtenir l’égalité des droits de ses enfants qu’il partage avec Angelina Jolie, l’acteur Brad Pitt a obtenu la garde conjointe de ses enfants, selon un rapport de Yahoo Entertainment.

Jolie et Pitt partagent six enfants – Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 14 ans, des jumeaux de 12 ans, Vivienne et Knox et leur aînée, Maddox, 19 ans. Comme Maddox est un adulte, il n’est pas soumis à la décision mais les cinq autres seront touchés par la décision du tribunal.

Selon le rapport, la « décision provisoire » fait suite à de nombreux témoignages de personnes qui ont passé du temps avec les enfants, y compris des thérapeutes et des professionnels des services à l’enfance.

Cependant, le juge privé, le juge John Ouderkirk, embauché par Pitt, 57 ans, et Jolie, 46 ans, pour superviser l’affaire, n’a jamais recueilli les témoignages des enfants eux-mêmes. Et c’est quelque chose que Jolie qui poursuit son combat juridique, appelle dans son propre dossier judiciaire.

Pendant ce temps, une source aurait déclaré à Yahoo: « Le juge a statué en sa faveur et a considérablement modifié l’ordre coutumier pour augmenter considérablement son temps avec les enfants. »

Une source proche de Jolie aurait déclaré à PEOPLE: « La garde partagée n’est pas le problème auquel Angelina s’oppose, il y avait d’autres sujets de préoccupation, mais la procédure judiciaire est close et scellée. »

Pour l’inversé, Jolie avait demandé le divorce de Pitt en 2016 après une altercation en vol. Pitt était accusé d’avoir abusé de Maddox, alors âgé de 15 ans. Cependant, le FBI avait publié une déclaration deux mois plus tard disant qu’il avait passé en revue les circonstances des allégations et qu’il ne poursuivrait pas d’enquête. Pitt a également été autorisé par le département des services à l’enfance et à la famille du comté de Los Angeles pour l’incident.

Dans l’intervalle, Jolie a déposé une plainte auprès de la Cour d’appel du deuxième district de Californie au sujet de la décision d’Ouderkirk. Selon Associated Press, le nouveau dossier de Jolie a déclaré que le juge avait «refusé d’entendre les commentaires des adolescents mineurs quant à leurs expériences, leurs besoins ou leurs souhaits quant à leur sort de garde», citant un code californien qui stipule qu’un enfant de 14 ans ou plus devrait être autorisés à témoigner s’ils le souhaitent.

En outre, il a également déclaré que le juge avait refusé à Mme Jolie un procès équitable.

«Le juge Ouderkirk a refusé à Mme Jolie un procès équitable, excluant indûment ses éléments de preuve concernant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants, éléments essentiels pour défendre son dossier», selon le dossier obtenu par l’Associated Press.

Dans la réponse de Pitt, il note que le juge a estimé que le témoignage de Jolie « manquait de crédibilité dans de nombreux domaines importants, et l’ordonnance de garde existante entre les parties doit être modifiée, à la demande de M. Pitt, dans l’intérêt supérieur des enfants ».

Jolie et Pitt ont été légalement déclarés célibataires en 2019. Cependant, leur divorce n’est pas encore finalisé.