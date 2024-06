Brad Pitt, la fille d’Angelina Jolie, demande à retirer Pitt du nom de famille légal à l’occasion de son 18e anniversaire

{{#rendered}} {{/rendered}}

Shiloh, la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie, aurait déposé des documents supprimant Pitt de son nom de famille légal le jour de son 18e anniversaire.

Shiloh Jolie-Pitt a demandé le changement de nom légal dans les documents déposés le 27 mai, a confirmé un représentant de sa mère à Personnes revue.

La relation de Pitt avec ses enfants aurait été tendue depuis que l’acteur de « Bullet Train » et Jolie ont entamé leur procédure de divorce en 2016. À l’époque, Jolie avait cité des « différences irréconciliables » comme raison de sa séparation d’avec Pitt et avait demandé la garde exclusive de les six enfants qu’ils partagent.

En mai 2021, un juge privé a décidé que Pitt et Jolie partageraient la garde de leurs enfants à 50/50.

ANGELINA JOLIE ACCUSÉE D’AVOIR SABOTAGÉ LA RELATION DE BRAD PITT AVEC LEURS ENFANTS AU MILIEU D’UNE BATAILLE DE VIGNE

Fox News Digital a contacté les représentants de Pitt et Jolie.

Au moins deux autres enfants de Pitt choisissent également de ne pas porter le nom de famille de Pitt, même s’il n’est pas clair si certains ont également déposé des documents pour un changement de nom légal.

Vivienne Jolie-Pitt figurait simplement sous le nom de « Vivienne Jolie » dans l’affiche de « The Outsiders », produite par Jolie.

Dans une vidéo partagée par EssenceZahara Jolie-Pitt a été présentée comme « Zahara Marley Jolie » alors qu’elle rejoignait l’Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. au Spelman College.

Pitt et Jolie partagent six enfants ; Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox et Vivienne.

Pitt a récemment accusé Jolie d’avoir intentionnellement saboté sa relation avec les enfants du couple alors que la bataille juridique concernant le Château Miraval continue de faire rage. Pitt a poursuivi Jolie pour rupture de contrat après que l’actrice de « Maleficient » ait vendu sa partie de la cave au groupe Stoli.

Jolie aurait encouragé les enfants qu’elle partage avec Pitt à « éviter de passer du temps » avec l’acteur lors des visites de garde, a écrit un ancien agent de sécurité dans des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Tony Webb, qui dirigeait SRS Global, a mentionné le sabotage présumé dans une déclaration de 12 pages déposée devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles en relation avec la bataille juridique en cours du couple concernant leur domaine viticole, Château Miraval. Pitt et Jolie se battent actuellement au tribunal pour des accords de non-divulgation (NDA) après que l’actrice de « Girl, Interrupted » a affirmé qu’elle s’était retirée de la vente du vignoble parce que Pitt lui avait demandé de signer un accord.

Webb a affirmé que l’assistant de Jolie, Michael Vieira, l’avait appelé pour lui rappeler que deux gardes de sécurité étaient sous accord de confidentialité et ne pouvaient pas témoigner dans la bataille pour la garde de Pitt et Jolie.

« Au cours de l’appel, M. Vieira m’a dit qu’il avait entendu dire que deux entrepreneurs qui avaient assuré la sécurité personnelle de Mme Jolie par l’intermédiaire de SRS Global pourraient témoigner devant le tribunal de la famille », a déclaré Webb dans les documents judiciaires. « M. Vieira m’a alors demandé d’empêcher ces deux individus de témoigner. »

« J’ai compris que M. Vieira faisait cette demande au nom de Mme Jolie. J’ai expliqué à M. Vieira que je n’avais aucun pouvoir pour les arrêter, car ils étaient des entrepreneurs indépendants et non des employés », a-t-il expliqué.

