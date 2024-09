Photo : Brad Pitt « furieux » contre Angelina Jolie à cause de ses enfants

Angelina Jolie et Brad Pitt seraient toujours déterminés à se battre mutuellement dans leur procès concernant leur domaine viticole français, Château Miraval.

Selon le dernier rapport de Vie et styleBrad Pitt, qui sort actuellement avec Ines De Ramon, est également en colère contre la décision d’Angelina de vendre sa participation dans Miraval, qu’il souhaitait laisser en héritage à ses enfants.

Un informateur a récemment révélé le problème : « C’est l’une des principales raisons pour lesquelles il est si furieux contre Angelina. »

La source a également mentionné que Brad Pitt « est passionné par ce sujet » et estime que la décision d’Angelina Jolie serait injuste pour leurs enfants.

Comme les fans le savent, Brad et Angelina partagent six enfants, Maddox, 22 ans, Pax, 20 ans, Zahara, 19 ans, Shiloh, 17 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 15 ans.

Ce rapport est un choc pour les fans car auparavant Divertissement ce soir L’avocat d’Angelina Jolie, Paul Murphy, a publié une déclaration le 17 juillet appelant Pitt à mettre fin au conflit qui dure depuis des années.

La déclaration se lit comme suit : « Alors qu’Angelina demande à nouveau à M. Pitt de mettre fin aux combats et de mettre enfin sa famille sur la voie de la guérison, à moins que M. Pitt ne retire sa plainte, Angelina n’a d’autre choix que d’obtenir les preuves nécessaires pour prouver que ses allégations sont fausses. »