Brad Pitt explique comment il a surmonté la “misère” après la séparation d’Angelina Jolie

Brad Pitt a expliqué comment il gérait la vie après sa séparation désordonnée avec son ex-femme Angelina Jolie.

Pitt, 58 ans, a expliqué comment son amitié avec le chanteur Nick Cave et le sculpteur Thomas Houseago s’est épanouie à la suite de l’annonce du divorce.

L’acteur de “Bullet Train” a rencontré Cave pour la première fois sur le tournage de “Johnny Suede” en 1991. Houseago a été ajouté au trio en 2016 après que Pitt l’ait rencontré lors d’une fête du Nouvel An.

“Notre misère mutuelle est devenue comique”, a déclaré Pitt à propos de son amitié avec Houseago dans une interview au Financial Times. “Et de cette misère est sortie une flamme de joie dans ma vie. J’ai toujours voulu être sculpteur, j’ai toujours voulu essayer.”

BRAD PITT CONSERVERA LES RÉPONSES AUX ALLÉGATIONS D’ABUS FORMULÉES PAR L’EX-ÉPOUSE ANGELINA JOLIE AU TRIBUNAL : AVOCAT

A cette époque, Jolie venait de demander le divorce de Pitt à la suite d’une violente altercation lors d’un voyage en avion privé. Le combat a conduit la star de “Girl, Interrupted” à accuser Pitt d’abus.

Pitt a passé beaucoup de temps au studio de Houseago pendant cette période.

L’acteur de “M. et Mme Smith” a utilisé ce temps pour travailler sur ses talents artistiques.

“Tout est une question d’auto-réflexion”, a déclaré Pitt au point de vente à propos de ses sculptures et de son art. “Je regardais ma propre vie et je me concentrais vraiment sur le fait de posséder mon propre s —: où étais-je complice des échecs de mes relations, où ai-je fait un faux pas.”

“Pour moi, c’est né de la possession de ce que j’appelle un inventaire radical de moi-même, en étant vraiment brutalement honnête avec moi et en tenant compte de ceux que j’ai pu blesser.”

L’acteur a également parlé d’apprendre à être exactement qui vous êtes et d’avoir des amitiés où vous vous sentez “en sécurité”.

ANGLEINA JOLIE DIT QUE BRAD PITT EST DEVENU UN “MONSTRE” SUR INFAMOUS 2016 PLANE FIGHT, DE NOUVEAUX DOCS RÉVÈLENT

“C’est juste épuisant d’être autre chose que qui vous êtes”, a déclaré Pitt au point de vente. “Vous devez comprendre, du moins là où j’ai grandi, nous sommes plus le personnage de Clint Eastwood ; vous détenez tout en vous, vous êtes capable, vous pouvez gérer n’importe quoi, vous ne montrez pas de faiblesse. Je vois que dans mon papa et les anciennes générations d’acteurs, et mec, c’est épuisant.”

“En vieillissant, je trouve un tel confort dans les amitiés où l’on peut être [completely yourself], et je veux que cela s’étende au monde extérieur », a-t-il poursuivi. « Ce que les gens en pensent : je vais bien. Je me sens en sécurité ici parce que l’accent est mis sur nos luttes en tant qu’êtres humains, car c’est semé d’embûches. Et la joie aussi.”

“Je trouve que je dois marcher avec la douleur que je ressens, et je dois marcher avec la joie, la beauté.”

Pitt est actuellement impliqué dans une bataille judiciaire avec Jolie, dans laquelle l’actrice a récemment accusé l’acteur d’avoir étouffé l’un de leurs enfants. Bien qu’ils aient finalisé leur divorce en 2019, les deux restent dans une bataille pour la garde de leur domaine viticole français, Château Miraval.

“Pitt a étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage” et “a attrapé Jolie par la tête et l’a secouée”, selon le dossier judiciaire obtenu par Fox News Digital.

Un représentant de Pitt n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire sur l’allégation, mais une source proche de la star a déclaré à Fox News Digital que les allégations étaient fausses.

“Elle continue de ressasser, de réviser et de réimaginer sa description d’un événement qui s’est produit il y a six ans en ajoutant des informations complètement fausses à chaque fois qu’elle ne parvient pas à obtenir ce qu’elle veut”, a déclaré la source.

